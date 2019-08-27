Строительство Lidl в Риге: жители решили обратиться в суд

С точки зрения организации, при выдаче разрешения не были соблюдены права участия общества, а также не оценено влияние проекта на окружающую среду.

По мнению "Mikrorajons", это влияние будет существенным, так как площадь застройки складов составит почти 40 000 кв.м, не считая технических помещений.

"Тихий микрорайон из дружественного для жителей и семей места превратится в индустриальный комплекс, куда будут постоянно двигаться грузовые автомашины из всех трех стран Балтии. Ухудшатся качество воздуха, безопасность движения и качество жизни людей", - считают активисты.

По их словам, общественного обсуждения проекта не было, не проведена и оценка влияния на среду, о строительстве центра логистики окрестные жители узнали только по плакату на его будущей территории.

Предсnавитель Рижского городского строительного управления Кристине Башкере сказала, что общественное обсуждение и проверка влияния на среду не проводились, потому что в данном случае закон этого не предусматривает. Центр логистики строится в месте, где и сейчас расположена коммерческая и промышленная застройка. Башкере добавила, что одно судебное дело по этому проекту уже ведется.

Строительство центра логистики "Lidl" стоимостью почти 55 млн евро начато в октябре прошлого года.