Премьер: наше общество не заслужило повышение налогов

"Я не допущу повышения налогов только затем, чтобы удовлетворить желания министерств и чтобы они могли избежать принятия тяжелых решений", - заявил в интервью передаче "Rīta Panorāma" Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кроме того, он отметил, что латвийское общество не заслужило повышение налогов.
Комментируя бюджет будущего года, Кариньш указал, что хоть в плане размера он действительно будет большим, нужд тоже много, поэтому потребуется тщательное планирование, чтобы деньги были разделены максимально эффективно.
На вопрос о перипетиях с Латвийским университетом и решение не утверждать в должности ректора Индрикиса Муйжниекса, премьер указал, что доверяет решениям министра образования Илги Шуплинской. Он также отметил, что в сфере высшего образования необходимы реформы.
"Не необходимость реформ указали сами студенты", - сказал Кариньш.
Напомним, во вторник после длительных дискуссий правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса на должности ректора Латвийского университета, так как по мнению Минобразования, в ходе выборов ректора были нарушены порядок выбора и правила закона о вузах и закона о Сатверсме Латвийского университета.