Саркастический гороскоп: Раки - изощренные садисты, Козероги - рабовладельцы... А вы кто?

Они наносят удар только в тот момент, когда стопроцентно уверены, что вы им доверяете и не ждете подвоха. Откуда в них эта жестокость и подлость вдруг берется? Скорее всего - от огромной и всеобъемлющей любви к себе.

Девы являются самыми натуральными нарциссами, которые маниакально заботятся о своей внешности. Их цель - совершенство во всем, будь то одежда, прическа, вес и прочее.

Кстати, страсть, нежность, тепло и слезы не чужды представителям этого знака. Но лишь тогда, когда дело касается их самих - Великолепных и Ослепительных.

Не стоит путать моменты, когда Девы теряют контроль над собой, с проявлением эмоций. Это они просто выпускают пар, когда доходят до точки кипения. Всего лишь физика. Они испытывают эмоции, исключительно когда речь идет о них самих. Других людей для них просто не существует.

Весы

Лучший друг этих нарциссических "шизофреников" - зеркало.

Весы не просто нестабильны, они тотально непредсказуемы. Даже для самих себя. Им требуется неделя, чтобы принять решение, что заказать - кока-колу или другой напиток.

Они настолько ленивы, что подъем с кровати утром - это чудо из чудес. Удивительно, что они вообще идут на работу и двигаются.

Представители этого знака бессердечны. Если вы не родные по крови, то они будут любить вас лишь при наличии денег или социального статуса. Других критериев для них просто не существует.

Слово "друг" вообще отсутствует в словаре Весов. Поэтому, если вы откроете им свою душу - не рассчитывайте на понимание и взаимность. В лучшем случае они просто вежливо выслушают и тут же все забудут.

Эти люди предпочтут тысячу красивых обманов, чем одну болезненную правду. Ведь в чем они действительно преуспели в жизни, так это то в самообмане.

Скорпион

Скорпионы автоматически вызывают жалость - своей деструктивностью. Причем им мало своей горечи - им нужно обязательно еще 100 человек ею "накормить".

Если конец света наступит завтра, то Скорпион нисколько не удивится и не будет шокирован. Наоборот, очень может быть, что он примет участие в какой-то прощальной садомазохистской оргии.

Представители данного знака Зодиака не боятся смерти и не считают ее чем-то особенным. Наоборот, их возбуждает вид крови и всего, что у простого смертного вызывает леденящий ужас.

Скорпионы болезненно ревнивы и одновременно чрезвычайно притягательны. Без физической близости они просто сходят с ума, вплоть до психических срывов.

Вы действительно настоящий безумец, если решили сказать Скорпиону в лицо, что он лжет. Даже не станем описывать, что с вами произойдет - из-за обилия кровавых и жестоких сцен. Если каким-то чудом вам посчастливилось встретить доброго Скорпиона - поздравляем. Минуты близости с ним вы точно запомните на всю жизнь!