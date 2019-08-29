В Ирландии невакцинированным детям могут запретить посещать школы и детсады

Министр отметил, что ранее запрет был вычеркнут из разработанной концепции, так как считалось, что это может быть "юридически вызывающим". Однако министр планирует провести дополнительные консультации со специалистами по вопросам, которые относятся к конкурирующим правам и правам ребенка посещать школу.

Харис ожидает, что через 12 месяцев будет достаточно много данных о том, чтобы стало понятно, можно ли будет ввести запрет. Депутатов парламента попросили голосовать за поддержку безопасности вакцинации в ближайшее время.

Начиная с сентября, всем мальчикам средней школы обеспечено оплаченная вакцинация против вируса папилломы человека, чтобы снизить заболеваемость раком.

Вакцину уже много лет предоставляют девочкам того же возраста, но в связи с необоснованными страхами о побочных эффектах число вакцинированных девочек снизилось до 70%, тогда как цель программы - 85 процентов.