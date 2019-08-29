Сразу после обысков Ушаков начал поиски нового жилья. Из Межапарка семья переехала

Напомним, в начале этого года сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с делом по закупкам в Rīgas satiksme провели обыски по месту жительства Ушакова на улице Бергенас.

Галерея: Дом, в котором Нил Ушаков проживал в Межапарке

Теперь по инициативе самого политика из дома были вывезены вещи. Ушаков снимал этот дом для семьи несколько лет.

В разговоре с изданием экс-градоначальник признал, что уже не живет в Межапарке.

"Сразу после того, как дом, в котором прошли обыски, показали в СМИ, я начал искать новое жилье, ведь в нем живу не только я и моя жена, но и двое несовершеннолетних детей и еще другие люди.