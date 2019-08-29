Чт, 29.08.2019
Я пишу песни, чтобы исцелять себя и других от душевных травм и идти вперед без сожалений о прошлом. Переживания, чувства, эмоции – в моих текстах все по-настоящему. Певица Рита Daкота

Сразу после обысков Ушаков начал поиски нового жилья. Из Межапарка семья переехала

Место проживания Ушакова в Межапарке, январь 2019

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В конце прошлой недели к дому в Межапарке, который несколько лет снимал экс-мэр Риги, а ныне евродепутат Нил Ушаков, подъехал фургон. Рабочие загрузили в него вещи, сообщает Privātā Dzīve.

Напомним, в начале этого года сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в связи с делом по закупкам в Rīgas satiksme провели обыски по месту жительства Ушакова на улице Бергенас.

Галерея: Дом, в котором Нил Ушаков проживал в Межапарке 

Теперь по инициативе самого политика из дома были вывезены вещи. Ушаков снимал этот дом для семьи несколько лет.

В разговоре с изданием экс-градоначальник признал, что уже не живет в Межапарке.

"Сразу после того, как дом, в котором прошли обыски, показали в СМИ, я начал искать новое жилье, ведь в нем живу не только я и моя жена, но и двое несовершеннолетних детей и еще другие люди.

Теперь, когда сам я большую часть времени провожу в Брюселе, в доме для нас нет необходимости. Поэтому мы нашли квартиру. В Риге. Туда и перевезли все нажитое", - прокомментировал Ушаков изданию. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ