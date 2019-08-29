Где получают больше? Сравнение зарплат в странах Балтии

Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку среди стран Балтии во втором квартале 2019 года зарегистрирована в Эстонии, где она составила 1419 евро, а самая маленькая - Латвии, где она составила 1083 евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В Литве, где с 1 января 2019 года были изменены ставки взносов государственного социального страхования для работника и работодателя, а зарплаты были индексированы в 1,289 раза, средняя брутто-зарплата во втором квартале 2019 года составила 1289 евро.
По сравнению со вторым кварталом прошлого года средние зарплаты выросли во всех странах Балтии.
Исключая эффект индексации, самый большой рост брутто-зарплат был в Литве, где он за год составил 7,9%.
В Латвии зарплаты выросли на 7,8%, а в Эстонии - на 7,4%.
В этом году самая большая минимальная зарплата среди стран Балтии зарегистрирована в Литве, где она составляет 555 евро.
Далее следует Эстония с минимальной зарплатой в 540 евро и Латвия с минимальной зарплатой в 430 евро.