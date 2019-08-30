Новолуние 30 августа: время невиданных возможностей - не упустите шанс!

Август 2019 года - особенное время. Близится смена сезонов, а еще на 30-е число приходится второе за месяц Новолуние. В 13 часов 37 минут Новая Луна будет находиться в Деве, а у всех появится шанс кардинально изменить свою жизнь.

Если вы что-то задумали и постоянно откладывали, мечтали начать, но боялись, - именно сейчас самое время дерзать!

Долой монотонность и серость в жизни - перед вами открываются невиданные возможности.

Марс, Меркурий и Венера - большие друзья Луны, а потому представители всех знаков Зодиака, находящихся под покровительством этих планет, переживут в этот день яркие и незабываемые события и чувства.

Поскольку Марс является самой мощной по энергетике планетой,

Новая Луна 30 августа будет обладать мужской силой и энергией, которая считается священной. А это значит, что не надо искать мотивацию - энергия будет бить ключом.

И самая хорошая новость: Новая Луна будет способствовать во всех начинаниях, даже если времени и ресурсов - в обрез. А потому 30 августа - прекрасный шанс для реализации давних планов и задуманного. Все, что нужно - это желание и настойчивость, а Луна будет помогать во всем.

Однако не стоит забывать, что энергия Марса, несмотря на свою силу и позитив, может быть временами злой и нетерпеливой. Поэтому тщательно следите за ситуацией вокруг и старайтесь по возможности держать все под контролем. Положительный момент в том, что

присутствие Меркурия несколько смягчает эту проблему. Так что можете не переживать: ничего такого, о чем придется пожалеть, вы не сделаете.

Наоборот, Меркурий будет подсказывать и вести вас в это интересное время.

Близость Венеры к Луне объясняется любовными вибрациями, которые она посылает. Новолуние в Деве - волшебное время для назначения свиданий и начала новых отношений.

Но даже если ваши отношения трещат по швам - не паникуйте и не печальтесь. Вселенная позаботится и об этом.

Все, что требуется - это желание обоих партнеров быть вместе, а период для исправления косяков в любви - самый что ни на есть идеальный.

Несмотря на то, что время предстоит динамичное и напряженное, не беспокойтесь - энергия будет гармоничной.

Галерея: Мир наблюдает транзит Меркурия

Август всегда являлся лучшим месяцем для всякого рода начинаний. Поэтому, если вы еще до этого колебались, то сейчас настало время начать большой Путь к мечте. И 30 августа - прекрасный день для этого.

Не обязательно ставить перед собой грандиозные планы и сразу же покорять Эверест. Пускай задания будут небольшими. Главное - не сидеть на месте.

Как и в случае с другим происходящим в нашей жизни - возможности есть всегда. Главное - это ваше желание. И теперь, когда к нему присоединилась сила Космоса - грех этим не воспользоваться.

Никто и ничто за вас не сделает. Так что берите ответственность за свою жизнь, и - вперед!

Новая Луна в Деве - это время, когда вы получаете мудрость и благословение. Причем Дева будет помогать и способствовать всем - и мужчинам, и женщинам.

Иными словами, наступает период, когда вы можете взять контроль над своей жизнью и расставить приоритеты. Это время возможностей и время свершений. Не упустите его!

Новая Луна в Деве - это самое благоприятное время вернуться к себе, своим истинным желаниям и призванию. Потому что в гонке за карьерой и материальным благополучием мы забываем о главном - зачем мы тут, на Земле. Забываем о маленьких радостях вокруг.

Что нельзя делать в Новолуние 30 августа:

проявлять эгоизм, отказывая в помощи тем, кто нуждается;

впадать в противоположную крайность - полностью отбрасывать свои интересы;

проводить время в негативных мыслях и мрачном настроении.

Что можно и нужно сделать в Новолуние 30 августа: