Новолуние 30 августа: время невиданных возможностей - не упустите шанс!
В дни Новолуний энергетика пространства обновляется, поэтому в жизни людей часто случаются знаковые события. Новолуние 30 августа будет особым днем. Узнайте, что непременно стоит сделать в это волшебное время, а каких действий и мыслей лучше избегать любой ценой.
Август 2019 года - особенное время. Близится смена сезонов, а еще на 30-е число приходится второе за месяц Новолуние. В 13 часов 37 минут Новая Луна будет находиться в Деве, а у всех появится шанс кардинально изменить свою жизнь.
Если вы что-то задумали и постоянно откладывали, мечтали начать, но боялись, - именно сейчас самое время дерзать!
Долой монотонность и серость в жизни - перед вами открываются невиданные возможности.
Марс, Меркурий и Венера - большие друзья Луны, а потому представители всех знаков Зодиака, находящихся под покровительством этих планет, переживут в этот день яркие и незабываемые события и чувства.
Поскольку Марс является самой мощной по энергетике планетой,
Новая Луна 30 августа будет обладать мужской силой и энергией, которая считается священной. А это значит, что не надо искать мотивацию - энергия будет бить ключом.
И самая хорошая новость: Новая Луна будет способствовать во всех начинаниях, даже если времени и ресурсов - в обрез. А потому 30 августа - прекрасный шанс для реализации давних планов и задуманного. Все, что нужно - это желание и настойчивость, а Луна будет помогать во всем.
Однако не стоит забывать, что энергия Марса, несмотря на свою силу и позитив, может быть временами злой и нетерпеливой. Поэтому тщательно следите за ситуацией вокруг и старайтесь по возможности держать все под контролем. Положительный момент в том, что
присутствие Меркурия несколько смягчает эту проблему. Так что можете не переживать: ничего такого, о чем придется пожалеть, вы не сделаете.
Наоборот, Меркурий будет подсказывать и вести вас в это интересное время.
Близость Венеры к Луне объясняется любовными вибрациями, которые она посылает. Новолуние в Деве - волшебное время для назначения свиданий и начала новых отношений.
Но даже если ваши отношения трещат по швам - не паникуйте и не печальтесь. Вселенная позаботится и об этом.
Все, что требуется - это желание обоих партнеров быть вместе, а период для исправления косяков в любви - самый что ни на есть идеальный.
Несмотря на то, что время предстоит динамичное и напряженное, не беспокойтесь - энергия будет гармоничной.
Галерея: Мир наблюдает транзит Меркурия
Август всегда являлся лучшим месяцем для всякого рода начинаний. Поэтому, если вы еще до этого колебались, то сейчас настало время начать большой Путь к мечте. И 30 августа - прекрасный день для этого.
Не обязательно ставить перед собой грандиозные планы и сразу же покорять Эверест. Пускай задания будут небольшими. Главное - не сидеть на месте.
Как и в случае с другим происходящим в нашей жизни - возможности есть всегда. Главное - это ваше желание. И теперь, когда к нему присоединилась сила Космоса - грех этим не воспользоваться.
Никто и ничто за вас не сделает. Так что берите ответственность за свою жизнь, и - вперед!
Новая Луна в Деве - это время, когда вы получаете мудрость и благословение. Причем Дева будет помогать и способствовать всем - и мужчинам, и женщинам.
Иными словами, наступает период, когда вы можете взять контроль над своей жизнью и расставить приоритеты. Это время возможностей и время свершений. Не упустите его!
Новая Луна в Деве - это самое благоприятное время вернуться к себе, своим истинным желаниям и призванию. Потому что в гонке за карьерой и материальным благополучием мы забываем о главном - зачем мы тут, на Земле. Забываем о маленьких радостях вокруг.
Что нельзя делать в Новолуние 30 августа:
- проявлять эгоизм, отказывая в помощи тем, кто нуждается;
- впадать в противоположную крайность - полностью отбрасывать свои интересы;
- проводить время в негативных мыслях и мрачном настроении.
Что можно и нужно сделать в Новолуние 30 августа:
- готовиться к будущим большим проектам;
- отличное время для начала новых отношений и улучшения уже существующих;
- простить, оставить в прошлом старые обиды;
- проводить ритуалы, нацеленные на обретение удачи, изобилия и любви;
- оказывать поддержку другим людям;
- решать различные денежные вопросы - начать накопления, просить о повышении зарплаты и прочее;
- благоприятными будут любые начинания, связанные с обучением, творчеством и саморазвитием;
- идеальное время для отказа от вредных привычек.