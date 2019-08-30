Футбол с Владимиром Ивановым: Четвертый круг - как финишная прямая "Вирслиги". Поехали!

Как-то даже не верится , что все это было - еврокубковое лето 2019 года для латвийских команд получилось ну очень богатым на события. В общей сложности квартет из Латвии в Лиге чемпионов и Лиге Европы провел 20 матчей - два пришлись на РФШ, четыре - на "Лиепаю", шесть на "Вентспилс" и целых восемь - на "Ригу", которая последней сошла с дистанции, по сумме двух игр уступив сильнейшему клубу Дании "Копенгагену". Жаль, ведь у команды Михаила Конева был шанс повторить достижение "Вентспилса" десятилетней давности и пробиться в групповой турнир Лиги Европы. Не хватило всего одного забитого мяча... В отличие от еврокубков, "Вирслига" продолжается. Впереди в чемпионате Латвии четвертый круг.
28-й тур латвийского первенства получится усеченным по вполне объективным причинам. Матч с участием "Елгавы" и "Риги" перенесен на 23 октября. Впрочем, рижане все равно не будут отдыхать, так как у них на воскресенье намечен четвертьфинальный матч на Кубок Латвии. И это тоже не будет легкая прогулка, так как чемпион страны за выход в полуфинал поспорит с безоговорочным лидером первой лиги и самым амбициозным клубом "Тукумсом-2000". Место встречи изменить нельзя - стадион "Сконто" (1 сентября). Но зато три матча пройдут по плану.
И откроется тур двумя мачтами в Риге и Лиепае. Пусть не обижаются хозяева этих встреч, но они, по итогам третьего круга - главные неудачники, а значит настало время исправляться.
Не одержавшая в третьем круге ни одной победы "Метта" (по четыре ничьи и поражения) на стадионе средней школы "Ханзас" (стадион "Даугава" в эти дни занят) сегодня принимает "Даугавпилс". Матч равных соперников - по-другому и не скажешь. Особенно если взглянуть на самый подвал турнирной таблицы. Рижане оккупировали последнюю ее строчку с 20 очками, не лучше дела обстоят и у клуба из Латгале - 25 очков и восьмое место. Три предыдущих встречи этих команд были малорезультативными. Более того, еще ни разу в этом сезоне "Метта" не смогла поразить ворота "Даугавпилса" - два поражения со счетом 0:1 и ничья 0:0.
Может быть на финишной прямой турнира команде под руководством Андриса Рихертса удастся проломить оборону двинчан и наконец-то открыть счет забитым голам?
Сегодня же, 30 августа, домашний поединок на своем стадионе "Даугава" проводит и "Лиепая". Команда Александра Старкова потерпела в "Вирслиге" четыре поражения кряду и, кажется, может уже забыть о еврокубковой зоне. Слишком много было упущено курземцами за последний месяц (с учетом матчей на Кубок Латвии и Лиги Европы, неудачная серия лиепайчан достигла шести поражений подряд).
На сей раз "Лиепая" постарается дать бой команде РФШ. Столичный вице-лидер хоть и отстает прилично от "Риги" (на девять очков меньше - 41 против 50, и на два матча сыграно больше), но все равно обязан побеждать, если не хочет валидольной концовки сезона. Ведь в спину дышит сразу тройка преследователей в лице "Вентспилса" и "Спартака" (по 37 очков), а также "Валмиеры" (34). При этом "Вентспилс" имеет один матч в запасе.
Как раз субботняя дуэль в Слоке между "Спартаком" и "Вентспилсом" – гвоздь 28-го тура. По большому счету, ставки в этом матче ну очень высоки. Победитель этого противостояния получит реальные шансы не просто закрепиться в призовой тройке и уже начать грезить еврокубками 2020 года, но и приблизиться к тому, чтобы стать реальным претендентом на "серебро".
И если "Спартак" все еще самая непредсказуемая команда "Вирслиги" и недостаточно стабильная, то "желто-синие" как раз наоборот поймали кураж, наладили игру, и исправно набирают в последний месяц очки. Так что завтра в Юрмале у болельщиков есть все основания ждать увлекательнейшей игры. Тем более, что предыстория их взаимоотношений - это какой-то ералаш.
В первом круге сильнее был "Вентспилс" - 2:1, во втором "Спартак" взял реванш - 4:3, в третьем была зафиксирована боевая ничья - 2:2. Так что один из выводов можно сделать уже сейчас - это будет нескучный футбол.
Помимо "Риги" и "Елгавы", которые свой спор перенесли на октябрь, пропускает этот тур и "Валмиера". Четвертый круг только начинается, и если применить легкоатлетическую терминологию, это уже финишная прямая "Вирслиги", когда каждое очко на счету и нет больше права на ошибку. Кто это лучше всех усвоит, тот и останется в выигрыше.
⚽✅ Šodien visa uzmanība @EuropaLeague mačam, savukārt jau rīt turpinās @FutbolaVirsliga kaislības!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 29, 2019
Šajā nedēļas nogalē 3 spēles, savukārt cīņa starp @fkjelgava un @RigaFC_Official tiks aizvadīta 23. oktobrī.#virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/Ucs6V6ZVHM