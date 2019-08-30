Футбол с Владимиром Ивановым: Четвертый круг - как финишная прямая "Вирслиги". Поехали!

28-й тур латвийского первенства получится усеченным по вполне объективным причинам. Матч с участием "Елгавы" и "Риги" перенесен на 23 октября. Впрочем, рижане все равно не будут отдыхать, так как у них на воскресенье намечен четвертьфинальный матч на Кубок Латвии. И это тоже не будет легкая прогулка, так как чемпион страны за выход в полуфинал поспорит с безоговорочным лидером первой лиги и самым амбициозным клубом "Тукумсом-2000". Место встречи изменить нельзя - стадион "Сконто" (1 сентября). Но зато три матча пройдут по плану.

И откроется тур двумя мачтами в Риге и Лиепае. Пусть не обижаются хозяева этих встреч, но они, по итогам третьего круга - главные неудачники, а значит настало время исправляться.

Не одержавшая в третьем круге ни одной победы "Метта" (по четыре ничьи и поражения) на стадионе средней школы "Ханзас" (стадион "Даугава" в эти дни занят) сегодня принимает "Даугавпилс". Матч равных соперников - по-другому и не скажешь. Особенно если взглянуть на самый подвал турнирной таблицы. Рижане оккупировали последнюю ее строчку с 20 очками, не лучше дела обстоят и у клуба из Латгале - 25 очков и восьмое место. Три предыдущих встречи этих команд были малорезультативными. Более того, еще ни разу в этом сезоне "Метта" не смогла поразить ворота "Даугавпилса" - два поражения со счетом 0:1 и ничья 0:0.

Может быть на финишной прямой турнира команде под руководством Андриса Рихертса удастся проломить оборону двинчан и наконец-то открыть счет забитым голам?

Андрис Рихертс ФОТО: www.fsmetta.lv

Сегодня же, 30 августа, домашний поединок на своем стадионе "Даугава" проводит и "Лиепая". Команда Александра Старкова потерпела в "Вирслиге" четыре поражения кряду и, кажется, может уже забыть о еврокубковой зоне. Слишком много было упущено курземцами за последний месяц (с учетом матчей на Кубок Латвии и Лиги Европы, неудачная серия лиепайчан достигла шести поражений подряд).

На сей раз "Лиепая" постарается дать бой команде РФШ. Столичный вице-лидер хоть и отстает прилично от "Риги" (на девять очков меньше - 41 против 50, и на два матча сыграно больше), но все равно обязан побеждать, если не хочет валидольной концовки сезона. Ведь в спину дышит сразу тройка преследователей в лице "Вентспилса" и "Спартака" (по 37 очков), а также "Валмиеры" (34). При этом "Вентспилс" имеет один матч в запасе.

Как раз субботняя дуэль в Слоке между "Спартаком" и "Вентспилсом" – гвоздь 28-го тура. По большому счету, ставки в этом матче ну очень высоки. Победитель этого противостояния получит реальные шансы не просто закрепиться в призовой тройке и уже начать грезить еврокубками 2020 года, но и приблизиться к тому, чтобы стать реальным претендентом на "серебро".

И если "Спартак" все еще самая непредсказуемая команда "Вирслиги" и недостаточно стабильная, то "желто-синие" как раз наоборот поймали кураж, наладили игру, и исправно набирают в последний месяц очки. Так что завтра в Юрмале у болельщиков есть все основания ждать увлекательнейшей игры. Тем более, что предыстория их взаимоотношений - это какой-то ералаш.

В первом круге сильнее был "Вентспилс" - 2:1, во втором "Спартак" взял реванш - 4:3, в третьем была зафиксирована боевая ничья - 2:2. Так что один из выводов можно сделать уже сейчас - это будет нескучный футбол.