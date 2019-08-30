Последствия невнимательности родителей: большую часть травм малыши получают дома

Как свидетельствует статистика, в 9 случаях из 10 дети в возрасте до года именно дома получают опасные для жизни и здоровья травмы, способные отрицательно повлиять на все их дальнейшее развитие.

Самые частые травмы в этом возрасте – падения, ожоги и ошпаривание, также ребенок может поперхнуться, задохнуться, отравиться химическими и другими веществами.

"Иногда родители могут не оценивать в полной мере различные ситуации и их возможные последствия, но важно напомнить, что чаще всего дети получают травмы случайно. Призываю быть ответственными и бдительными родителей, бабушек и дедушек, которые присматривают за ребенком, потому что небезопасная среда дома может привести к тяжелым травмам у грудного ребенка, которые могут изменить дальнейшую жизнь ребенка и его окружающих. В уходе за младенцами и малышами перерывов не может быть", - говорит министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"Родители и другие люди, присматривающие за детьми, ответственны за безопасную среду дома и за то, чтобы ребенок ни на мгновение не оставался без присмотра. Нельзя недооценивать возможности ребенка, потому что даже новорожденный очень подвижен. Дети очень активны, любознательны, они исследуют мир, пытаясь все попробовать, пощупать, "проверить", поэтому родители должны быть ответственны за то, чтобы уберечь ребенка от травм, за которыми нередко следует длительное лечение, а порой и потенциальная инвалидность на всю последующую жизнь", - поясняет директор департамента содействия здоровью SPKC Илзе Страуме, отмечая, что главными причинами травм являются небезопасная среда дома, недостаточный присмотр за ребенком и нехватка знаний о рисках получения травм и возможностях уберечь ребенка.

В Детскую клиническую университетскую больницу привозят большинство детей с травмами. В среднем ежегодно в больницу обращаются за помощью около 20 000 детей, получивших травмы.

"Дети в возрасте до года часто травмируются в результате падений, падая в основном с кроватей, стульев и лестниц. Наиболее часто травмируется голова, потому что у маленьких детей именно там находится центр тяжести, в результате ребенок падает головой вперед. Вторая самая частая проблема, из-за которой дети в возрасте до года попадают в Детскую больницу, - это различные инородные тела в пищеварительном тракте и дыхательных путях. Младенцы все познают через рот, тем более опасны игрушки маленького размера, мелкие детали, а также батарейки и магниты, - говорит руководитель Детской больницы Ренате Снипе. - Третьей самой "популярной" травмой являются ожоги от горячего кофе или чая. Типичная картина – у ребенка ошпарена та сторона тела, где в руках взрослого была горячая кружка".

В рамках кампании родители детям, бабушкам, дедушкам и другим людям, присматривающим за детьми, напомнят о важном значении непрерывного надзора за ребенком в профилактике травм, а также разъяснят основные принципы, которые надо соблюдать, чтобы сделать дом самым безопасным местом для ребенка.