Анастасия Севастова уступила Петре Мартич и выбыла из борьбы

Матч между теннисистками продолжался 1 час 26 минут. За это время Севастова сделала три эйса, один брейк и трижды ошиблась при подаче. Её соперница, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге, трижды подала навылет, реализовала три брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Мартич.

За выход в третий круг Севастова заработала 130 рейтинговых очков, правда, в этом году она должна была защитить 780 очков, которые она заработала за выход в полуфинал прошлогоднего US Open. Таким образом, после поражения её ждёт падение в рейтинге.

Петра Мартич в следующем круге встретится с победительницей пары Серена Уильямс (США) - Каролина Мухова (Чехия).

Севастова завершила выступления на US Open в одиночном разряде, но её ждут соревнования в парном. Уже сегодня Севастова в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой выйдет на корт против Моники Адамчак (Австралия) и Хань Синьюнь (Китай).