В Норвегии по пути на музыкальный фестиваль упал вертолет. Есть погибшие

В субботу, 31 августа, в результате падения вертолета недалеко от города Алта на севере Норвегии погибли четыре человека, сообщило местное издание Verdens Gang со ссылкой на спасателей.
Отмечается, что всего на борту было шесть человек – пилот и пять пассажиров. Один из них был доставлен в больницу, о состоянии еще одного не сообщается.
В это время в данном районе проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны.
В оргкомитете фестиваля сообщили, что гостей мероприятия доставляли на место с помощью вертолета.
После авиакатастрофы фестиваль был остановлен.