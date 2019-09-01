Вс, 1.09.2019
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В Норвегии по пути на музыкальный фестиваль упал вертолет. Есть погибшие

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 31 августа, в результате падения вертолета недалеко от города Алта на севере Норвегии погибли четыре человека, сообщило местное издание Verdens Gang со ссылкой на спасателей. 

Отмечается, что всего на борту было шесть человек – пилот и пять пассажиров. Один из них был доставлен в больницу, о состоянии еще одного не сообщается.

В это время в данном районе проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны. 

В оргкомитете фестиваля сообщили, что гостей мероприятия доставляли на место с помощью вертолета.

После авиакатастрофы фестиваль был остановлен. 

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