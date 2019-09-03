Вши, глисты, чесотка: как защитить ребенка от паразитов?
Закончилось лето, наступила школьная пора, в связи с чем снова становится актуальной очень неприятная и деликатная, но крайне важная для здоровья и самочувствия детей тема - распространение различных паразитов. По словам фармацевта Норы Крауи, самый большой спрос на противопаразитарные средства в аптеках из года в год наблюдается в конце лета и начале осени.
Данные свидетельствуют о том, что распространение вшей стремительно увеличилось: за последние три года спрос на средства против этих насекомых возрос почти на половину (45%).
Прислушайтесь к советам о том, как защитить ребенка и всю семью от вшей, обитающих в желудочно-кишечном тракте, паразитов и чесотки.
Вши
От появления вшей не застрахован никто, к тому же абсолютно ошибочно мнение, будто вши не заводятся в крашеных или высветленных волосах.
Такой же миф и то, будто вшам нравятся грязные и неухоженные волосы, - дело обстоит с точностью до наоборот: вши куда лучше чувствуют себя в чистых волосах.
Активнее всего насекомые распространяются, когда дети социализируются: во время игр они непосредственно контактируют друг с другом, поэтому, если у одного ребенка есть вши - скоро они появятся и у остальных. Активнее всего вши распространяются в местах, где одновременно находится много детей, например, в летних лагерях, школе или детском саду.
Частой причиной педикулеза является абсолютно излишняя стыдливость. Если у ребенка обнаружились вши, нужно сразу же сообщить об этом воспитателю детского сада или классному руководителю, а также родителям тех детей, с которыми тот встречался в последние дни.
Чем более оперативно будет констатирован факт заражения и чем скорее начнут решать проблему родители зараженных детей, тем проще и быстрее можно будет остановить распространение насекомых.
"В наши дни появление вшей больше не означает, что придется обрезать волосы. При их обнаружении следует сразу воспользоваться средствами для борьбы с насекомыми в соответствии с возрастной группой, а конкретно - шампунем, лосьоном, жидкостями, спреями или аэрозолями. Кроме того, сейчас доступны и средства для защиты от заражения этим паразитом: так,
если в классе или детсадовской группе у кого-то были найдены вши, но они еще не успели широко распространиться, профилактически можно использовать различные продукты для их отпугивания.
Эти же средства могут пригодиться и после выведения вшей, чтобы устранить риск их повторной инвазии", - поясняет Н. Крауя.
- Следующий шаг при появлении вшей - личная гигиена:
необходима термическая обработка постельного белья - стирка при температуре 90 градусов или глажка на максимальной мощности утюга. Нужно также продезинфицировать расчески, тщательно вымыв их в как можно более горячей воде.
Следует следить и за тем, чтобы дети старались не соприкасаться с другими детьми, не менялись одеждой, шапками и т. п.
Защитить ребенка от вшей сложно, и с началом школы особо важную роль в этом играют учителя и воспитатели, которые должны сохранять бдительность.
Если у кого-то из детей часто чешется голова и расчесана кожа за ушами и на задней части шеи, нужно убедиться в том, что у этого ребенка нет вшей.
Важно также не использовать расчески и полотенца других людей.
Острицы, глисты
О профилактике заражения острицами и глистами круглый год нужно думать прежде всего тем семьям, в которых содержатся домашние животные, тогда как для остальных этот вопрос актуализируется незадолго до начала школы. Чаще всего дети летом бывают в деревне, соприкасаются с животными, едят немытые фрукты, ягоды и овощи прямо с грядки.
В семьях с маленькими детьми в профилактических целях противопаразитарные средства как малышам, так и родителям рекомендуется употреблять 1-2 раза в год,
проконсультировавшись с врачом или фармацевтом.
В случае заражения паразитами важно своевременно их обнаружить, поскольку, если они успеют сильно размножиться, может понадобиться серьезное лечение.
Паразиты могут вызвать аллергическую реакцию, боль в животе, нарушения пищеварения и даже не проходящий длительное время кашель.
Чтобы защититься от паразитов, нужно регулярно и тщательно мыть руки, присматривать, чтобы ребенок не лез грязными руками в рот, не грыз ногти.
Кроме того, необходимо обязательно мыть фрукты, ягоды и овощи перед употреблением.
Чесотка
Чесотка - это паразитарное инфекционное кожное заболевание, которое вызывает чесоточный клещ. Чесоточные клещи, как и другие паразиты, передаются контактным путем. С чесоткой дело во многом обстоит так же, как со вшами:
люди по-прежнему ошибочно считают, будто эта инфекция затрагивает тех, кто не соблюдает личную гигиену. На самом же деле чесоточный клещ любит слишком чистую кожу,
поскольку чрезмерная забота снижает ее естественные защитные функцмм, и чем фанатичнее в случае чесотки соблюдается личная гигиена, тем стремительнее распространяется заболевание.
Сначала чесотка появляется между пальцами рук и в области поясницы, а затем быстро захватывает и другие части тела. Поначалу ее можно принять за аллергию, поскольку укусы клещей вызывают зуд, чешутся, а внешне выглядят как мелкие красные точки. Поэтому,
если вам кажется, что у вас аллергия, но ее причина неясна и ранее такого не было, красные пятна не проходят, а только увеличиваются в размере, незамедлительно отправлйтесь к врачу.
Чтобы защитить ребенка от чесотки, как и в случае с другими паразитами, нужно соблюдать личную гигиену, но при этом блюсти чистоту и использовать различные дезинфицирующие средства без лишнего фанатизма.
Материал подготовлен в сотрудничестве с аптечной сетью Apotheka.