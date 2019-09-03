Вши, глисты, чесотка: как защитить ребенка от паразитов?

Данные свидетельствуют о том, что распространение вшей стремительно увеличилось: за последние три года спрос на средства против этих насекомых возрос почти на половину (45%).

Прислушайтесь к советам о том, как защитить ребенка и всю семью от вшей, обитающих в желудочно-кишечном тракте, паразитов и чесотки.

Вши

От появления вшей не застрахован никто, к тому же абсолютно ошибочно мнение, будто вши не заводятся в крашеных или высветленных волосах.

Такой же миф и то, будто вшам нравятся грязные и неухоженные волосы, - дело обстоит с точностью до наоборот: вши куда лучше чувствуют себя в чистых волосах.

Активнее всего насекомые распространяются, когда дети социализируются: во время игр они непосредственно контактируют друг с другом, поэтому, если у одного ребенка есть вши - скоро они появятся и у остальных. Активнее всего вши распространяются в местах, где одновременно находится много детей, например, в летних лагерях, школе или детском саду.

Частой причиной педикулеза является абсолютно излишняя стыдливость. Если у ребенка обнаружились вши, нужно сразу же сообщить об этом воспитателю детского сада или классному руководителю, а также родителям тех детей, с которыми тот встречался в последние дни.

Чем более оперативно будет констатирован факт заражения и чем скорее начнут решать проблему родители зараженных детей, тем проще и быстрее можно будет остановить распространение насекомых.

"В наши дни появление вшей больше не означает, что придется обрезать волосы. При их обнаружении следует сразу воспользоваться средствами для борьбы с насекомыми в соответствии с возрастной группой, а конкретно - шампунем, лосьоном, жидкостями, спреями или аэрозолями. Кроме того, сейчас доступны и средства для защиты от заражения этим паразитом: так,

если в классе или детсадовской группе у кого-то были найдены вши, но они еще не успели широко распространиться, профилактически можно использовать различные продукты для их отпугивания.

Эти же средства могут пригодиться и после выведения вшей, чтобы устранить риск их повторной инвазии", - поясняет Н. Крауя.

Следующий шаг при появлении вшей - личная гигиена: необходима термическая обработка постельного белья - стирка при температуре 90 градусов или глажка на максимальной мощности утюга. Нужно также продезинфицировать расчески, тщательно вымыв их в как можно более горячей воде.

Следует следить и за тем, чтобы дети старались не соприкасаться с другими детьми, не менялись одеждой, шапками и т. п.

Защитить ребенка от вшей сложно, и с началом школы особо важную роль в этом играют учителя и воспитатели, которые должны сохранять бдительность.

Если у кого-то из детей часто чешется голова и расчесана кожа за ушами и на задней части шеи, нужно убедиться в том, что у этого ребенка нет вшей.