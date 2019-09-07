LTV7: Как в Латвии врачи набирают очки за нетрадиционную медицину

Медицинский центр Healica на своей домашней странице предлагает за свои семинары медработникам получать так называемые TIP пункты – пункты непрерывного образования. Их научат лечить с помощью российского аппарата электроимпульсной стимуляции Scenar.

Если верить объявлению, то получается, что представители комплементарной медицины — так официально в Латвии называют нетрадиционную медицину - могут повышать квалификацию врачам традиционной медицины. За 300 евро медицинский работник - врач или медсестра - получит 24 TIP пункта.

По данным "Личного дела", ранее представители центра Healica приходили к бывшему главе общества врачей Петерису Апинису и просили включить их в программу повышения квалификации врачей, однако получили отказ.

"Они не медицина, они бизнес! Это очень разные вещи. Таких аппаратов в мире тысячи. Они чуть отличаются. Они иногда помогают", – прокомментировал Апинис.

Скенар-терапевты предлагают лечить боль практически во всех органах. Длина курса — 24 часа. На домашней странице общества врачей есть список специалистов, которые имеют право преподавать на курсах и семинарах повышения квалификации для врачей. В списке не фигурирует ни заявленный медицинским центром лектор Ирина Ершова, ни кто-либо другой из Healica.

"В настоящий момент Латвийское общество врачей не получало заявлений от данной организации и никаких образовательных пунктов не присваивало. Может это делал Латвийский союз профессиональных организаций медицинских работников (LAPPOS) или ассоциация медицинских сестёр? Мы не можем это комментировать", – рассказала "Личному делу" представитель Латвийского общества врачей, юрист Элита Виксне.

Аппарат Scenar не зарегистрирован в Латвийском агентстве лекарств, как и сама Scenar terapija не зарегистрирована в Национальной службе здоровья, как метод лечения. Однако у аппарата есть европейский CE cертификат, полученный в Словакии. Это, по сути, знак качества, который свидетельствует о том, что аппарат безопасен для здоровья. С другой стороны, в Европе нет результатов его клинических исследований — аппарату данного класса, такие исследования в Европе попросту не требуются.

Глава медицинского центра Healica Инга Каминска отказалась от интервью, однако активно участвовала в переписке и присылала документы, подтверждающие право медицинского центра присваивать TIP пункты. Она написала, что Scenar terapija стала секцией Латвийской ассоциации холистической медицины и натуропатии. И через нее получила право присваивать пункты непрерывного образования, однако глава ассоциации, профессор Николай Николаев, этого не подтверждает.

"Я не скажу, что они вводят людей в заблуждение. Но, может, они, по своему незнанию, всей этой структуры и иерархии, просто недоработали этот вопрос", – пояснил Русскому вещанию профессор Николай Николаев.