Отложен вопрос об объявлении чрезвычайного положения в сфере вывоза мусора в Риге

Министры сегодня дважды рассматривали данный вопрос, потому что в начале заседания многие из них, выслушав доводы Министерства окружающей среды и регионального развития, Совета по конкуренции и руководства Рижской думы, задались вопросом о юридическом обосновании этого решения.

После получения дополнительных заключений Министерства юстиции, Госканцелярии и других вовлеченных сторон, повторно рассмотрев данный вопрос, министры все же не смогли прийти к общему мнению и отложили его рассмотрение.

Как сообщалось ранее, министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце сегодня предложил правительству объявить чрезвычайное положение в Рижском самоуправлении в связи с кризисом в сфере сбора и вывоза бытовых отходов.

Подготовленный VARAM проект распоряжения предусматривает поручить Рижской думе до пятницы, 13 сентября, предварительно согласовав с министерством требования к претендентам, а затем и результаты, провести процедуру переговоров в соответствии с предусмотренными законом о государственных закупках непредвиденными чрезвычайными обстоятельствами.

Согласно проекту, Рижская дума должна обеспечить, чтобы выбранные по итогам процедуры переговоров предприятия по вывозу отходов начиная с 15 сентября, когда договоры прежних операторов утратят силу, производили вывоз мусора на всей административной территории самоуправления, независимо от того, есть ли у жителей договоры с предприятиями, выбранными в результате процедуры переговоров. В свою очередь рижанам будет дан переходный период до 10 октября для заключения договоров с новыми поставщиками услуг.

Кроме того, дума должна гарантировать, что до заключения договора с выбранными в результате процедуры переговоров предприятиями по вывозу отходов плата за эту услугу будет применяться в соответствии с фактически вывезенным объемом отходов. Тариф за вывоз мусора должна утвердить Рижская дума.

VARAM также указывает, что дума немедленно должна обеспечить жителям доступную, объективную и исчерпывающую информацию о том, как в дальнейшем будет осуществляться вывоз отходов на административной территории города.

В министерстве заявили, что, несмотря на неоднократные запросы, Рижская дума до сих пор не представила план действий в кризисной ситуации. С учетом решения Совета по конкуренции (СК) не разрешать Tīrīga заключать договоры с рижанами о вывозе мусора, министерство считает необходимым усилить надзор за деятельностью самоуправления.