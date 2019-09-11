Гороскоп соблазнов: перед чем не могут устоять люди согласно знаку Зодиака

Соблазны и искушения преследуют людей на каждом шагу, и некоторым из них очень сложно противостоять. Эксперты dailyhoro.ru предлагают познакомиться с гороскопом соблазнов, из которого представители всех знаков зодиакального круга смогут узнать о себе что-то новое и с помощью этих знаний противостоять неприятностям, а также соблазнам, мешающим им на пути к благополучной жизни.

Овен

Импульсивные и непоседливые Овны вряд ли устоят перед соблазном получить сильные эмоции и впечатления.

Они попросту не могут длительное время усидеть на месте и постоянно отправляются в погоню за адреналином, забывая о личной безопасности.

Овны часто переключаются с одного дела на другое, даже если под угрозой их репутация и благополучие.

Телец

Главным соблазном Тельцов астрологи называют любовь к прекрасному и изысканному. Вкусная пища, комфортное жилище, дорогостоящие атрибуты роскошной жизни - все это является соблазном для представитедей этого знака Зодиака.

В погоне за комфортом Тельцы порой забывают о разумной экономии, что может печально сказаться на их финансовом положении.

Близнецы

Близнецы похожи на любопытных детишек, сующих свой нос везде, где происходит что-то интересное. Им постоянно нужна пища для размышлений, поэтому

эти люди вряд ли устоят перед очередной шарадой, попытаются распутать нечто загадочное и даже рискнуть чем-то важным ради очередной тайны.

В своем желании узнать все и обо всем Близнецы могут стать жертвами недоброжелателей, которые тщательно хранят свои секреты и не желают их огласки.

Рак

Раки обожают комфорт и уют и стремятся создать вокруг себя неповторимую симфонию оттенков и предметов, которые преображают пространство. Их слабость - в изящных вещицах и аксессуарах, незаметно, но ощутимо меняющих интерьер их жилища и при этом изменяющих самих Раков внутренне.

Однако тайная страсть к мелочам может стать причиной захламления жилища и застоя энергетики.

Лев

Тайная слабость Львов - внимание.

Яркие и харизматичные люди, рожденные под этим созвездием, не могут долго обходиться без восхищенных взглядов и комплиментов.

Они стремятся подчеркнуть свою индивидуальность, иногда переходя дозволенные границы. Кроме того, Львы падки на дорогие вещи - украшения, машины, наряды, произведения искусства.

Дева

Девы вряд ли устоят перед соблазном использовать новую методику, помогающую сохранить здоровье и бодрость духа. В погоне за идеальным телом и крепким иммунитетом

они могут позабыть о своей безопасности и прибегнуть, к примеру, к совсем не безвредным диетам и неуместным для их здоровья физическим нагрузкам.

Девы могут впадать в крайности, доводя себя до изнеможения в тренажерных залах или поедая одну лишь экологически чистую зелень с дачного участка.

Весы