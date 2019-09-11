Гороскоп соблазнов: перед чем не могут устоять люди согласно знаку Зодиака
Каждый человек индивидуален, однако некоторые общие черты можно проследить, основываясь на дате рождения под определенным созвездием. Узнайте о том, перед чем не могут устоять представители разных знаков Зодиака, и проверьте, так ли это на самом деле.
Соблазны и искушения преследуют людей на каждом шагу, и некоторым из них очень сложно противостоять. Эксперты dailyhoro.ru предлагают познакомиться с гороскопом соблазнов, из которого представители всех знаков зодиакального круга смогут узнать о себе что-то новое и с помощью этих знаний противостоять неприятностям, а также соблазнам, мешающим им на пути к благополучной жизни.
Овен
Импульсивные и непоседливые Овны вряд ли устоят перед соблазном получить сильные эмоции и впечатления.
Они попросту не могут длительное время усидеть на месте и постоянно отправляются в погоню за адреналином, забывая о личной безопасности.
- Овны часто переключаются с одного дела на другое, даже если под угрозой их репутация и благополучие.
Телец
Главным соблазном Тельцов астрологи называют любовь к прекрасному и изысканному. Вкусная пища, комфортное жилище, дорогостоящие атрибуты роскошной жизни - все это является соблазном для представитедей этого знака Зодиака.
- В погоне за комфортом Тельцы порой забывают о разумной экономии, что может печально сказаться на их финансовом положении.
Близнецы
Близнецы похожи на любопытных детишек, сующих свой нос везде, где происходит что-то интересное. Им постоянно нужна пища для размышлений, поэтому
эти люди вряд ли устоят перед очередной шарадой, попытаются распутать нечто загадочное и даже рискнуть чем-то важным ради очередной тайны.
- В своем желании узнать все и обо всем Близнецы могут стать жертвами недоброжелателей, которые тщательно хранят свои секреты и не желают их огласки.
Рак
Раки обожают комфорт и уют и стремятся создать вокруг себя неповторимую симфонию оттенков и предметов, которые преображают пространство. Их слабость - в изящных вещицах и аксессуарах, незаметно, но ощутимо меняющих интерьер их жилища и при этом изменяющих самих Раков внутренне.
- Однако тайная страсть к мелочам может стать причиной захламления жилища и застоя энергетики.
Лев
Тайная слабость Львов - внимание.
Яркие и харизматичные люди, рожденные под этим созвездием, не могут долго обходиться без восхищенных взглядов и комплиментов.
- Они стремятся подчеркнуть свою индивидуальность, иногда переходя дозволенные границы. Кроме того, Львы падки на дорогие вещи - украшения, машины, наряды, произведения искусства.
Дева
Девы вряд ли устоят перед соблазном использовать новую методику, помогающую сохранить здоровье и бодрость духа. В погоне за идеальным телом и крепким иммунитетом
они могут позабыть о своей безопасности и прибегнуть, к примеру, к совсем не безвредным диетам и неуместным для их здоровья физическим нагрузкам.
- Девы могут впадать в крайности, доводя себя до изнеможения в тренажерных залах или поедая одну лишь экологически чистую зелень с дачного участка.
Весы
Весы питают слабость к искренности и стараются найти друзей, которые бы соответствовали их представлениям о честности. Такой соблазн порой оборачивается неприятностями и расстройствами, ведь искренних людей не так уж и много, а если учесть, что Весам требуется идеал порядочности, то можно себе представить степень их разочарования, когда они вновь обманываются в своих ожиданиях.
Скорпион
Скорпионы обожают интриги, тайны и приключения. Они падки на все загадочное, часто увлекаются забытыми знаниями и оккультизмом.
Такой образ жизни может стать причиной недопонимания с окружающими людьми, а любовь к мистике не всегда идет рука об руку со здравым смыслом.
- Скорпионам стоит быть осторожнее, чтобы ненароком не вызвать особо вредного духа, который испортит им жизнь и репутацию.
Стрелец
Стрельцы обожают праздники и атмосферу безудержного веселья. Они готовы тратиться на развлечения, не задумываясь о том, что деньги имеют свойство заканчиваться в самый неожиданный момент. Однако приподнятое настроение позволяет представителям этого знака Зодиака чувствовать прилив сил, чтобы вновь заниматься необходимыми делами и выполнять свои обязанности.
Козерог
Козерогам категорически не нравится беспорядок и хаос.
Они стремятся привести все и вся к идеальному, с их точки зрения, порядку, но любовь к консерватизму часто становится камнем преткновения в общении с близкими и коллегами.
Такая черта характера является одновременно и слабостью, и силой Козерогов, которую необходимо подчинить себе и найти необходимую гармонию для достижения счастья и предотвращения проблем.
Водолей
Соблазн Водолеев - творчество. В погоне за Музой они могут позабыть про все, отвлекаясь от основных дел и весьма усложняя себе задачу закончить нечто важное.
- Творческая энергия Водолеев буквально выплескивается через край, и часто ее довольно сложно обуздать, что создает им определенные трудности.
Рыбы
Рыбам жизненно необходимо найти слушателей, готовых к долгим монологам. Этот соблазн порой не лучшим образом сказывается на дружеских, семейных и деловых отношениях, ведь не каждый готов часами напролет выслушивать жалобыэтих людей вперемешку с их идеями и умозаключениями.
Падки Рыбы и на знаки внимания, а потому очень обижаются, если окружающие забыли поздравить их даже с незначительным, но важным для них событием.
На самом деле у каждого человека есть свои соблазны, которым невозможно сопротивляться. Одни любят сладкое, даже если оно вредит здоровью и фигуре, другие пренебрегают отдыхом и сном в погоне за очередной литературной новинкой и чтением ночи напролет. Как бы то ни было, увлечения не должны становиться своего рода наркотиком, ведь в жизни всего должно быть в меру, чтобы она была по-настоящему счастливой и разнообразной.