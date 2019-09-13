Супермодель Гинта Лапиня наконец рассказала, почему рассталась с мужем-бизнесменом

Гинта отметила, что они были женаты четыре года.

"Мой бывший муж был для меня будто домом - моей единственной стабильностью - поскольку все постоянно менялось.

Три-четыре раза в неделю летала, работала. Он был единственным человеком, к которому я могла каждый день вернуться, конечно, не считая семьи в Латвии",

- призналась топ-модель.

Галерея: Модель Гинта Лапиня

Однако эти отношения, как и многие другие, исчерпали себя.

"Со временем каждый из нас пошел в свою сторону. Он начал работать в Лос-Анджелесе, у него там сформировался свой круг друзей, у меня в Нью-Йорке был свой.

Со временем стала все чаще ощущать, что мне не хватает родных мест, родителей. Думаю, что хотела бы в Латвии открыть свое модельное агентство и организовывать лагеря для девочек.

Галерея: Латвийская модель Гинта Лапиня в рекламной фотосессии

Мы оба невольно пошли в разные стороны. Как бы были вместе, но каждый жил своей жизнью, перестали интересоваться друг другом", - отметила Гинта.

По ее словам, они расстались на хорошей ноте, однако на данный момент девушка не горит желанием тесно общаться с бывшим супругом.

"У нас даже не было поводов для ссор, поэтому без всяких колкостей разошлись. На данный момент у нас нейтральные отношения. Он хотел бы дружить, но я думаю: зачем?",

- призналась модель.

Напомним, Гинта Лапиня вышла замуж за американского предпринимателя Адама Хока в 2012 году. На их свадьбе в числе гостей присутствовал известный голливудский актер Мэттью Макконахи. В конце 2017-го брак между супругами был расторгнут.

Однако после развода супермодель не грустит в одиночестве, а прекрасно проводит время в компании симпатичного специалиста по уходу за лицом Брайанта Найта.

Гинта Лапиня - популярная и востребованная модель мирового уровня, на ее счету работа с такими модными журналами, как Vogue, Numero, Another, брендами Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Just Cavalli, Miu Miu, Galliano и другими. Она также снималась в рекламе и участвовала в модных показах Dolce & Gabbana, Prada, Vivienne Westwood, Versace, Valentino и других престижных дефиле.