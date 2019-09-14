Из родного дома Уинстона Черчилля украден золотой унитаз стоимостью миллион фунтов

Полностью функционирующий золотой унитаз демонстрировался на выставке итальянского художника-концептуалиста Макурицио Кателана, которая была открыта в замке в четверг. Посетителям высткавки даже предлагалось опробовать экспонат под названием "Америка".

Пропавший унитаз пока не найден, однако полиция в связис этим делом задержала 66-летнего мучжину.

Бленемский замок, построенный в 18-м веке, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сэр Уинстон Черчилль родился в этом замке и провел там детство.

ФОТО: AP/Scanpix

Сейчас замок закрыт, ведется следствие.

Инспектор полиции Джес Милн рассказал, что унитаз был подключен к канализации замка и кража нанесла зданию большой ущерб из-за утечки воды.

Полиция считает, что преступление совершила группа преступников, использовавших два автомобиля.

Золотой унитаз, стоимость которого составляет примерно один миллион фунтов, перед этим был установлен в Нью-Йоркском музее Соломона Гуденхейма. Посетители могли его использовать, пока охрана стоит у дверей.