Из родного дома Уинстона Черчилля украден золотой унитаз стоимостью миллион фунтов

Из резиденции семьи Черчилля в Бленемском замке, Оксфордшир, украден действительно королевский "трон" - золотой унитаз стоимостью около миллиона фунтов. Согласно информации полиции, замок в городке Вудсток на западе Англии был ограблен в пять часов утра в субботу, 14 сентября, сообщает Evening Express.
Полностью функционирующий золотой унитаз демонстрировался на выставке итальянского художника-концептуалиста Макурицио Кателана, которая была открыта в замке в четверг. Посетителям высткавки даже предлагалось опробовать экспонат под названием "Америка".
Пропавший унитаз пока не найден, однако полиция в связис этим делом задержала 66-летнего мучжину.
Бленемский замок, построенный в 18-м веке, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сэр Уинстон Черчилль родился в этом замке и провел там детство.
Сейчас замок закрыт, ведется следствие.
Инспектор полиции Джес Милн рассказал, что унитаз был подключен к канализации замка и кража нанесла зданию большой ущерб из-за утечки воды.
Полиция считает, что преступление совершила группа преступников, использовавших два автомобиля.
Золотой унитаз, стоимость которого составляет примерно один миллион фунтов, перед этим был установлен в Нью-Йоркском музее Соломона Гуденхейма. Посетители могли его использовать, пока охрана стоит у дверей.
В 2017 году музей предложил этот унитаз президенту США Дональду Трампу, чтобы он смог украсить им Белый дом, однако американский лидер от предложения отказался.