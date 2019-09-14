Вс, 15.09.2019
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Новый глава Stockmann планирует развивать интернет-магазины

ФОТО: SIPA/Scanpix

Новый глава международной розничной сети Stockmann Group Яри Латвинен планирует инвестировать в развитие интернет-магазина в Эстонии, Латвии и Финляндии, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR и программу новостей "Актуальная камера".

Розничная торговля магазинов Stockmann в течение последних десяти лет испытывала трудности, поскольку концепция "лучшего обслуживания по более высокой цене" не выдержала натиска дешевых интернет-магазинов.

Недавно ставший главой Stockmann Group Яри Латвинен пока не готов объявить о закрытии традиционных универмагов, хотя и в этом году прибыль снизилась.

По словам Латванена, предприятие намерено инвестировать в соответствии с потребностями каждого универмага.

В качестве новшества Stockmann планирует в октябре текущего года провести в Эстонии "Сумасшедшие дни" и в интернет-среде, а также построить совершенно новую онлайн-среду и модернизировать программу своих постоянных клиентов.

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