Новый глава Stockmann планирует развивать интернет-магазины

Розничная торговля магазинов Stockmann в течение последних десяти лет испытывала трудности, поскольку концепция "лучшего обслуживания по более высокой цене" не выдержала натиска дешевых интернет-магазинов.

Недавно ставший главой Stockmann Group Яри Латвинен пока не готов объявить о закрытии традиционных универмагов, хотя и в этом году прибыль снизилась.

В качестве новшества Stockmann планирует в октябре текущего года провести в Эстонии "Сумасшедшие дни" и в интернет-среде, а также построить совершенно новую онлайн-среду и модернизировать программу своих постоянных клиентов.