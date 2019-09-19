Laboratorium Zinātnes skola предлагает школьникам бюджетные места

Занятия в Laboratorium Zinātnes skola, через эксперименты и теорию, побуждают школьников к изучению естественных и инженерно-технических наук и мотивируют больше интересоваться наукой в целом. Программа Laboratorium Zinātnes skola - долгосрочная, чтобы ученик, начав заниматься в школе во 2-м классе, мог учиться до 9-го класса.

Занятия проходят на протяжении всего учебного года, продолжительность одного занятия - 1-1,5 часа, на латышском и русском языках, в небольших группах до 12 человек.

"В Латвии много умных и одаренных детей и молодых людей, чьи семьи не могут себе позволить вкладывать деньги в образование. По-моему, особенно важно дать возможность таким детям развивать свои умения и знания, чтобы в будущем стать способными специалистами, создающими реальную дополнительную ценность не только для латвийского общества, но, возможно, и для всего мира!" - считает руководитель Laboratorium Zinātnes skola Мартиньш Гулбис.

ФОТО: Пресс-фото

Стоимость одного бюджетного места составляет 351 евро, и его для школьника покрывает Laboratorium Zinātnes skola на протяжении одного учебного года (в том числе 30 практических занятий в период с сентября 2019 года по май 2020 года).

На бюджетные места может претендовать любой ученик 5-9-х классов, до 30 сентября (включительно) заполнив заявку и послав информацию и/или документы об оценках в школе, местах в конкурсах или олимпиадах, а также мотивационное письмо самого школьника и рекомендации от учителей.

ФОТО: Пресс-фото

Все полученные заявки будут рассматриваться в ходе конкурсного отбора, получившие бюджетные места школьники будут объявлены 8 октября: их список будет опубликован на домашней странице Laboratorium Zinātnes skola и на странице школы в социальной сети Facebook, а с родителями победивших ребят представители школы свяжутся персонально.

В том случае, если школьник без веского повода пропустит три занятия подряд в Laboratorium Zinātnes skola, бюджетное место будет передано другому ученику.

Бюджетные места в Laboratorium Zinātnes skola предлагаются в сотрудничестве с газовым предприятием Elme Messer.

Дополнительная информация - на домашней странице www.zinatnesskola.lv.