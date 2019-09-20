Пт, 20.09.2019
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Кишечная инфекция в Сигулде: осталась лишь одна версия заражения детей

ФОТО: AFP/SCANPIX

В связи с заболеваниями в Сигулде в поле внимания эпидемиологов осталась версия, что дети инфицировались в образовательных учреждениях, и связано это может быть именно с питанием, заявил в интервью передача "900 секунд" телеканала LNT директор департамента анализов риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, сообщает агентство LETA.

Он отметил, что все гипотезы, выдвинутые в начале расследования, постепенно отпадают, в том числе и версия, что дети могли заразиться во время посещения какого-то мероприятия.

"Одна рабочая гипотеза, которая сейчас осталась в поле нашего внимания, это то, что дети заразились именно в учреждениях, и, принимая во внимание, что заболевание произошло в короткий период времени, это может быть связано с питанием", - сказал он.

Перевощиков оптимистичен, что удастся выяснить причины заболевания.

Также он отметил, что сейчас следят фактически за каждым случаем заболевания. Кроме того, родителей и семейных врачей призывают сообщать о каждом случае диареи. Персонал детсадов тоже получил инструкции следить за здоровьем детей.

Представитель SPKC оценил, что число заболевших небольшое, однако случай сложный, так как заболевание произошло в августе и сентябре, когда произошли структурные изменения, некоторые детсады объединили, и были изменения по отношению к поставщикам услуг питания.

Он также добавил, что в течении десяти дней не было ни одного тяжелого случая заболевания.

Как сообщалось, начиная с 5 сентября симптомы кишечной инфекции констатированы у 34 детей и работников в пяти дошкольных учреждениях Сигулды.

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