В Риге скоро откроется самый большой K Senukai: в него инвестировали 6 млн евро

"Жители Латвии ищут лучший клиентский сервис и возможности сэкономить деньги и время, поэтому, разрабатывая новый концепт, основной акцент мы ставили на более широкое предложение товаров и услуг, на удобный и быстрый процесс покупок, введя некоторые инновации и цифровые технологии", - заявил заместитель генерального директора Kesko Senukai Latvia Мариюс Шукаускас.

Инвестиции планируется окупить за четыре-пять лет, добавил он.

Магазин K Senukai будет находиться в новом торговом центре Ozols, который открыт с середины лета. В торговом центре уже работают продовольственный супермаркет Rimi, аптека, ресторан быстрого обслуживания Hesburger и другие магазины. В торговом зале K Senukai площадью более 20 000 кв. м. клиентов будут обслуживать 200 человек.