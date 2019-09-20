В Риге скоро откроется самый большой K Senukai: в него инвестировали 6 млн евро

Kesko Senukai Latvia осенью этого года откроет в Риге крупнейший в Латвии магазин товаров для строительства, ремонта, быта и электротоваров K Senukai. Это будет магазин с расширенным ассортиментом товаров и услуг, новыми брендами и инновациями в области клиентского сервиса, заявили представители предприятия.
"Жители Латвии ищут лучший клиентский сервис и возможности сэкономить деньги и время, поэтому, разрабатывая новый концепт, основной акцент мы ставили на более широкое предложение товаров и услуг, на удобный и быстрый процесс покупок, введя некоторые инновации и цифровые технологии", - заявил заместитель генерального директора Kesko Senukai Latvia Мариюс Шукаускас.
Инвестиции планируется окупить за четыре-пять лет, добавил он.
Магазин K Senukai будет находиться в новом торговом центре Ozols, который открыт с середины лета. В торговом центре уже работают продовольственный супермаркет Rimi, аптека, ресторан быстрого обслуживания Hesburger и другие магазины. В торговом зале K Senukai площадью более 20 000 кв. м. клиентов будут обслуживать 200 человек.
В Латвии работает десять магазинов K Senukai - в Риге, Елгаве, Тукумсе, Лиепае, Цесисе, Мадоне, Резекне и Даугавпилсе, в том числе специализированный магазин для профессионалов строительства и мастеров Procenter в Риге.