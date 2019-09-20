Майрис Бриедис пересел за руль нового Porsche Cayenne

"Porsche является страстным спортивным болельщиком во всем мире, в том числе в Латвии. Сегодня мы по-настоящему рады, так как к нашей команде присоединился один из сильнейших латвийских спортсменов Майрис Бриедис, за передвижениями которого по рингу следит вся Латвия. В его распоряжение передаем новый автомобиль Porsche Cayenne Coupé. ", – передавая спортсмену ключи, сказал Иварс Норвелис, руководитель Baltic Sports Car.

В рамках сотрудничества Porsche Cayenne Coupé передан Бриедису в личное пользование на один год.

Бриедис получил полноприводный автомобиль Porsche Cayenne Coupé, оснащенный 6-цилиндровым V-турбированным двигателем. Объем двигателя составляет 3,0 литра, максимальная мощность 250 кВт (340 л.с.) и максимальный крутящий момент 450 Нм. Автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч за 6,0 с, а максимальная скорость составляет 243 км/ч. Цвет - белый металлик - гармонирует с черным кожаным салоном. Автомобиль оснащен комплексной аудиосистемой Bose, пакетом Sport Chrono, светодиодными матричными фарами с системой динамического освещения Porsche Plus, 21-дюймовыми колесами RS Spyder Design с арочными удлинителями в цвет кузова и другими дополнениями. Комбинированный расход топлива составляет 9,4 л/100 км, а выбросы CO2 – 215 г/км.

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Новый Porsche Cayenne Coupé является примером внедорожника сверхвысокой мощности, но благодаря особым очертаниям кузова, характерным для Porsche, этот гонщик, среди своих соплеменников, считается атлетом.

Цена Porsche Cayenne Coupé составляет 84 458 евро.

Майрис Бриедис – лучший боксер в Латвии. В 2014 году спортсмен получил награду «Человек года Европе» в Латвии, а в апреле 2017 года стал первым латвийским боксером, завоевавшим пояс Чемпиона мира в самом престижном супертяжелом весе по мнению Всемирного боксерского совета (WBC). В настоящее время Бриедис имеет пояс чемпиона WBO.