"Пьяная голая"... Сексапильный Маркус Рива выпустил новый клип
Один из самых желанных холостяков Латвии, певец Маркус Рива снял новый видеоклип - на этот раз на песню "Пьяная голая". Сексуальный клип уже получил отклик фанатов!
Отметим, что клип на песню "Пьяная голая" был снят в Латвии. В основном съемки проходили в одной из высоток Z-Towers.
Режиссером и продюсером клипа выступил сам Маркус, а его спутницей стала модель Марта Никифорова.
В социальный сетях Маркус отметил, что "бесконечно рад тому, что эта песня продолжает его музыкальный путь".
"Это все потому, что она родилась интересным способом", - признался он.
Видео: Новый клип Маркуса Ривы "Пьяная голая"