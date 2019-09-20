Пт, 20.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

"Пьяная голая"... Сексапильный Маркус Рива выпустил новый клип
Видео

ФОТО: Кадр из видео

Один из самых желанных холостяков Латвии, певец Маркус Рива снял новый видеоклип - на этот раз на песню "Пьяная голая". Сексуальный клип уже получил отклик фанатов!

Отметим, что клип на песню "Пьяная голая" был снят в Латвии. В основном съемки проходили в одной из высоток Z-Towers.

Режиссером и продюсером клипа выступил сам Маркус, а его спутницей стала модель Марта Никифорова. 

В социальный сетях Маркус отметил, что "бесконечно рад тому, что эта песня продолжает его музыкальный путь".

"Это все потому, что она родилась интересным способом", - признался он. 

Видео: Новый клип Маркуса Ривы "Пьяная голая" 

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