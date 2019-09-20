"Пьяная голая"... Сексапильный Маркус Рива выпустил новый клип

Отметим, что клип на песню "Пьяная голая" был снят в Латвии. В основном съемки проходили в одной из высоток Z-Towers.

Режиссером и продюсером клипа выступил сам Маркус, а его спутницей стала модель Марта Никифорова.

В социальный сетях Маркус отметил, что "бесконечно рад тому, что эта песня продолжает его музыкальный путь".

"Это все потому, что она родилась интересным способом", - признался он.