Протесты в Париже переросли в насилие

Напомним, в субботу в столице Франции состоялись несколько акций протеста. Протестовали как активисты "желтых жилетов", так и крайне левый профсоюз "Сила рабочих" и активисты по защите климата.

Примерно 1000 радикально настроенных протестующих сначала пошли шествием с активистами "желтых жилетов", а затем присоединились к демонстрации активистов среды, спровоцировав столкновения с полицией.

В результате столкновений пострадали несколько зданий, в том числе два банка, были сожжены несколько мусорных контейнеров, сломаны электросамокаты.

В вандализме и насилии винят главным образом анархистов так называемого "черного блока", которые обычно на протесты приходят в черных шарфах, солнечных очках и куртках с капюшонами.

Полиция за вандализм задержала более 160 человек.