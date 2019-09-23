Самые частые наказания за избиение детей: принудительные работы и пробационный надзор

Приговоры показывают, что родители часто совершают преступления под воздействием алкоголя или в целях наказания.

Детей бьют, таскают за волосы, трясут и толкают, в одном случае у ребенка был сломан нос. Кроме того, в некоторых случаях детьми также пренебрегают, в том числе оставляя их без достаточного питания и соответствующей одежды.

В основном детей бьют руками, но были и случаи, когда использовался ремень. В некоторых приговорах упоминается, что жестокое обращение привело к психологической травме у ребенка, например, к комплексу неполноценности.

174-я статья Уголовного закона о жестокости и насилии в отношении несовершеннолетних, если ребенку причинены физические или психические страдания, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или штраф.

В случае, если преступление совершено против малолетнего ребенка,

закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.

В обоих случаях закон также предусматривает пробационный надзор.

Если в результате жестокого обращения ребенок получил тяжелую травму или травму средней тяжести, применяется уже другая статья Уголовного закона, и насильник может быть приговорен к сроку до 15 лет лишения свободы.

В январе Земгальский районный суд назначил 140 часов принудительных работ и пробационный надзор на один год отцу за насилие в отношении двух малолетних дочерей.

В ходе расследования было доказано, что в состоянии опьянения отец таскал детей за волосы и толкал, в результате чего девочки теряли равновесие и падали.

В январе этот же суд назначил другому отцу четырехмесячный условный срок с испытательным сроком на восемь месяцев.

Мужчина неоднократно вел себя агрессивно, кричал и ругался на трех своих малолетних детей. Он также несколько раз бросал детей без присмотра.

Было доказано, что двоих детей били ремнем и кулаками по разным частям тела.

В феврале Земгальский районный суд присудил принудительные работы в течение 280 часов матери, которая неоднократно трясла и щипала свою малолетнюю дочь.

В марте Пардаугавский суд Риги приговорил некоего отца к условному лишению свободы и пробационному надзору. Расследование показало, что во время ссоры мужчина ударил своего десятилетнего сына не менее шести раз по голове и телу. Увидев, как избивают мальчика, его сводная сестра побежала на лоджию квартиры, но отчим рукой сломал ей нос.

В апреле Земгальский районный суд приговорил некую мать к 120 часам принудительных работ и пробационному надзору на один год, поскольку она избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Расследование показало, что женщина также толкнула девочку на дорогу, а затем нанесла ей удар ногой в живот.

В июне Видземский районный суд присудил 150 часов принудительных работ и пробационный надзор матери, которая в воспитательных целях била обоих своих малолетних детей ладонями по лицу и телу.

Другая женщина побила свою несовершеннолетнюю дочь ремнем и оставила ее на несколько месяцев одну в квартире без еды, денег и горячей воды.

Также было доказано, что в качестве наказания за плохие оценки и покраску волос мать таскала ребенка за волосы и дала пощечину.