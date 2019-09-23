Самые частые наказания за избиение детей: принудительные работы и пробационный надзор

В латвийских судах в этом году вступили в силу приговоры по десяти уголовным делам о насилии в отношении детей со стороны родителей, и только в одном случае насильник был приговорен к реальному тюремному заключению, свидетельствуют обобщенные агентством LETA приговоры суда.
Приговоры показывают, что родители часто совершают преступления под воздействием алкоголя или в целях наказания.
Детей бьют, таскают за волосы, трясут и толкают, в одном случае у ребенка был сломан нос. Кроме того, в некоторых случаях детьми также пренебрегают, в том числе оставляя их без достаточного питания и соответствующей одежды.
В основном детей бьют руками, но были и случаи, когда использовался ремень. В некоторых приговорах упоминается, что жестокое обращение привело к психологической травме у ребенка, например, к комплексу неполноценности.
174-я статья Уголовного закона о жестокости и насилии в отношении несовершеннолетних, если ребенку причинены физические или психические страдания, предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или штраф.
В случае, если преступление совершено против малолетнего ребенка,
закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.
В обоих случаях закон также предусматривает пробационный надзор.
Если в результате жестокого обращения ребенок получил тяжелую травму или травму средней тяжести, применяется уже другая статья Уголовного закона, и насильник может быть приговорен к сроку до 15 лет лишения свободы.
В январе Земгальский районный суд назначил 140 часов принудительных работ и пробационный надзор на один год отцу за насилие в отношении двух малолетних дочерей.
В ходе расследования было доказано, что в состоянии опьянения отец таскал детей за волосы и толкал, в результате чего девочки теряли равновесие и падали.
В январе этот же суд назначил другому отцу четырехмесячный условный срок с испытательным сроком на восемь месяцев.
Мужчина неоднократно вел себя агрессивно, кричал и ругался на трех своих малолетних детей. Он также несколько раз бросал детей без присмотра.
Было доказано, что двоих детей били ремнем и кулаками по разным частям тела.
В феврале Земгальский районный суд присудил принудительные работы в течение 280 часов матери, которая неоднократно трясла и щипала свою малолетнюю дочь.
В марте Пардаугавский суд Риги приговорил некоего отца к условному лишению свободы и пробационному надзору. Расследование показало, что во время ссоры мужчина ударил своего десятилетнего сына не менее шести раз по голове и телу. Увидев, как избивают мальчика, его сводная сестра побежала на лоджию квартиры, но отчим рукой сломал ей нос.
В апреле Земгальский районный суд приговорил некую мать к 120 часам принудительных работ и пробационному надзору на один год, поскольку она избивала свою несовершеннолетнюю дочь. Расследование показало, что женщина также толкнула девочку на дорогу, а затем нанесла ей удар ногой в живот.
В июне Видземский районный суд присудил 150 часов принудительных работ и пробационный надзор матери, которая в воспитательных целях била обоих своих малолетних детей ладонями по лицу и телу.
Другая женщина побила свою несовершеннолетнюю дочь ремнем и оставила ее на несколько месяцев одну в квартире без еды, денег и горячей воды.
Также было доказано, что в качестве наказания за плохие оценки и покраску волос мать таскала ребенка за волосы и дала пощечину.
В июле Пардаугавский суд Риги приговорил ее к 100 часам принудительных работ и пробационному надзору в течение одного года.