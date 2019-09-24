После заключения эксперта в здании Сейма закрыты отдельные помещения

После заключения строительного эксперта в здании Сейма проведены необходимые работы, чтобы депутаты, работники и посетители могли находиться в безопасности.
Как сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента, 30 рабочих мест перенесены в другие помещения, закрыты Красный зал и зал заседаний юридической комиссии. В отдельных помещениях установлены ограничения на передвижение людей.
"Ситуация, о которой говорится в заключении строительного эксперта, сложилась не внезапно, а в течение многих десятилетий. Значительных вложений в здание в последнее время не делалось", - заявили в парламенте, напомнив, что последний капитальный ремонт здания делался 40 лет назад, и то не целиком.
Известно, что значительных вложений потребует подвальный этаж здания, в том числе гидроизоляция фундамента. Повреждена отделка цоколя, которую очень часто приходится обновлять. В здании плохая вентиляционная система, которая не выводит влагу, сообщили в пресс-службе Сейма.
Реновировать следует и коммуникации, например, канализацию, теплотрассы и электропроводку. Отдельные элементы этих систем находятся в критическом состоянии, что является причиной частых незапланированных ремонтов. Северный фасад здания нуждается в обновлении - в нем имеются трещины, влияющие на конструктивные элементы.
В проекте бюджета 2020 года на проектирование капитального ремонта в здании Сейма предусмотрено 600 тыс. евро, а в целом на содержание здания на ул. Екаба, 11 - 1,23 млн евро.