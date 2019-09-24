После заключения эксперта в здании Сейма закрыты отдельные помещения

"Ситуация, о которой говорится в заключении строительного эксперта, сложилась не внезапно, а в течение многих десятилетий. Значительных вложений в здание в последнее время не делалось", - заявили в парламенте, напомнив, что последний капитальный ремонт здания делался 40 лет назад, и то не целиком.