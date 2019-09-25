Фанат попросил денег на банку пива и собрал 1 миллион долларов

Американец Карсон Кинг во время матча поднял баннер с просьбой и именем для перевода денег через электронный кошелек. Парень таким образом хотел собрать денег на банку пива. В одном из моментов телекамера выхватила на трибунах болельщика.

"Нужны поставки светлого пива Busch", - гласила надпись на баннере.

24-летний американец заявил, что хотел пошутить и не ожидал, что его просьба получит такой отклик. 30 минут спустя Кингу пожертвовали 400 долларов. После того, как сумма перевалила за 600 долларов, он принял решение отдать деньги на благотворительность. На следующий день ему пришли пожертвования от пивной компании Busch Beer и пользователей Venmo на общую сумму в 1 миллион долларов.

Как сообщает Skynews, Карсон принял решение отдать деньги детской больнице Университета Айовы, но от суммы в 1 миллион долларов он отсчитал себе 15 баксов на одну упаковку светлого пива Busch Light.

Сообщается, что в знак признательности компания Busch Beer предложила фанату годовой запас пива и выпустила банки с его лицом и подписью "Легенда Айовы".