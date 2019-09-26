Этой осенью резидентуру в университете Страдиня окончат 133 молодых медика

Это на десять резидентов больше, чем в прошлом году. Кроме того, в начале этого года диплом получил еще 21 молодой специалист.

Молодые медики получали образование как на государственные, так и частные средства. Среди выпускников этого года больше всего педиатров, семейных врачей, физиотерапевтов и реабилитологов, анестезиологов-реаниматологов, а также психиатров.

"Мы особенно рады тому, что возросло не только число резидентов в целом, но и число молодых медиков, которые выбрали именно региональные медицинские учреждения в качестве своей клинической базы. Почти 20% тех новых врачей, которые этой осенью получат диплом об окончании резидентуры, во время учебы заключили договоры и работали в региональных медицинских учреждениях ", - рассказала декан факультета последипломного образования университета Страдиня Илзе Гропе.

В резидентуре университета Страдиня сейчас обучается 871 молодой специалист. Студенты начинают резидентуру после шести лет базового медицинского образования, а продолжительность обучения в резидентуре составляет от одного до шести лет в зависимости от выбранной специальности. После успешного окончания резидентуры студент получает квалификацию специалиста, которая позволяет молодым профессионалам работать в качестве самостоятельно практикующих врачей.