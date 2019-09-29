Александр Старков больше не будет тренировать "Лиепаю"

О причинах ухода 64-летнего наставника с поста главного тренера не сообщается. Клуб достаточно скудно прокомментировал решение расстаться со Старковым.

"Футбольный клуб "Лиепая" благодарит Александра Старкова за проведённое время в Лиепае и вложенное время на благо команды, а также желает удачи в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении.

Напомним, что в этом сезоне Старков - это уже второй тренер, который покинул "Лиепаю". После неудачного начала сезона с поста главного тренера был уволен Гордон Янг. Под руководством Старкова "Лиепая" в последних шести матчах набрала всего одно очко (ничья с РФШ - 2:2) и сейчас занимает шестое место в чемпионате страны.

Александр Старков является опытнейшим тренером, который долгие годы руководил и добивался успехов с рижским "Сконто", а также возглавлял национальную сборную Латвии, которая под его руководством единственный раз в своей истории пробилась на чемпионат Европы (в 2004 году).