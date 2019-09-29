Александр Старков больше не будет тренировать "Лиепаю"

Футбольный тренер Александр Старков и "Лиепая" решили не продолжать сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт латвийской команды.
О причинах ухода 64-летнего наставника с поста главного тренера не сообщается. Клуб достаточно скудно прокомментировал решение расстаться со Старковым.
"Футбольный клуб "Лиепая" благодарит Александра Старкова за проведённое время в Лиепае и вложенное время на благо команды, а также желает удачи в дальнейшей карьере", - сказано в сообщении.
Напомним, что в этом сезоне Старков - это уже второй тренер, который покинул "Лиепаю". После неудачного начала сезона с поста главного тренера был уволен Гордон Янг. Под руководством Старкова "Лиепая" в последних шести матчах набрала всего одно очко (ничья с РФШ - 2:2) и сейчас занимает шестое место в чемпионате страны.
Александр Старков является опытнейшим тренером, который долгие годы руководил и добивался успехов с рижским "Сконто", а также возглавлял национальную сборную Латвии, которая под его руководством единственный раз в своей истории пробилась на чемпионат Европы (в 2004 году).
Латвийский специалист работал также в иностранных клубах - с 2004 по 2006 год Старков возглавлял московский "Спартак", а с 2011 по 2012 работал в азербайджанском "Баку".