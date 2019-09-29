de facto: Рижская дума заплатит связанным с семьями Шкеле и Мамедова фирмам 150 млн евро

В конце этой недели завершилась закупка по чистке рижских улиц. Интриги не было. Заявку подали те же фирмы, которые занимались этим последние пять лет: Daugavas LABĀ krasta uzturētājs и Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs.

Обе фирмы включены в предприятие Ceļu Pārvalde, которое косвенно принадлежит Адыгезалу Мамедову, а также в Rīgas Tilti, где одним из крупнейших владельцев является Албин Ясайтис.

Daugavas LABĀ krasta uzturētājs также привлёк к выполнению заказа фирму Pilsētas Eko Serviss. Среди владельцев этого предприятия член семьи Леонида Теня, который обвиняется в деле о взяточничестве в Daimler. В свою очередь в Daugavas KREISĀ krasta uzturētājs привлекли фирму Roadeks, которая косвенно принадлежит предпринимателю Гунтису Равису и бывшему политику Андрису Шкеле, говорится в программе.

Мамедов считает, что отсутствие конкуренции объясняется тем, что для международных компаний работа в такой бизнес-среде может навредить репутации.

В программе говорится о том, что предприятие Мамедова несколько лет назад обеспечивало транспорт Службе неотложной медицинской помощи. В результате, в дополнение к согласованной сумме, компания Мамедова получила еще 1,5 млн евро в виде различных компенсаций.

Фирма Roadeks, которая принадлежит семье Шкеле и предпринимателю Гунтису Равису, также получила особое внимание в последние месяцы. Эта фирма два года назад сделала пожертвования Латвийской федерации биатлона. Её президент - политик Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Брока и Равис провели две ночи в изоляторе. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает, что они могли быть замешаны во взяточничестве, связанном с конкурсом на строительство корпуса гуманитарных наук нового Академического центра Латвийского университета.

В свою очередь среди бывших владельцев Pilsētas Eko Serviss можно найти ряд имен известных предпринимателей, приближенных к Рижской думе. Также в настоящее время в правлении находится бывший член правления Рижского Центрального рынка Арнольд Крауклис, а владельцы - бывший коллега Крауклиса и член семьи Леонида Теня, обвиняемого в деле о взяточничестве в Daimler, отмечает программа.

"Не в моей компетенции оценка претендентов. (..) Я не видел тех документов и даже не поинтересовался о составе претендентов", - сказал глава Департамента сообщения Рижской думы Виталий Ренбах.

Как сообщается в программе, Бюро по надзору за закупками этим летом остановило данную закупку. Причина - департамент хотел доверить работу одному поставщику.

"Ранее, организовывая такого рода закупки, они были разделены на части, очевидно, по территориальному принципу, но в этом году планируется их объединить. Фактически условия существенно никак не изменились (..)", - прокомментировала решение заместитель руководителя Эвия Мугина.