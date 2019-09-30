Пн, 30.09.2019
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Застрелен известный телохранитель короля Саудовской Аравии

ФОТО: Reuters/ScanPix

В конце прошлой недели после ссоры с другом был застрелен известный телохранитель короля Саудовской Аравии Салмана, сообщает CNN.

Генерал-майор королевской охранной службы Саудовской Аравии Абдулазис аль Фагм был уважаемым в обществе сотрудником охранной службы королевской семьи. Он регулярно сопровождал короля Салмана во время зарубежных официальных визитов.

Как сообщили местные СМИ, аль Фагм в субботу поехал в город Джидду на западном побережье Саудовской Аравии, чтобы навестить друга.

Однако там у него возник конфликт с другим другом, который также находился в квартире. Во время ссоры друг сначала покинул место событий, но потом вернулся с оружием и застрелил аль Фагма.

В ходе обстрела были ранены еще двое находившихся дома людей, в том числе хозяин жилища.

На место события прибыла полиция, но нападавший сдаваться отказался - началась перестрелка, в ходе которой полицейские застрелили нападавшего.

Более подробная информация на данный момент неизвестна.

Аль Фагм охранял королевскую семью более 15 лет.

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