В конце прошлой недели после ссоры с другом был застрелен известный телохранитель короля Саудовской Аравии Салмана, сообщает CNN.
Генерал-майор королевской охранной службы Саудовской Аравии Абдулазис аль Фагм был уважаемым в обществе сотрудником охранной службы королевской семьи. Он регулярно сопровождал короля Салмана во время зарубежных официальных визитов.
Как сообщили местные СМИ, аль Фагм в субботу поехал в город Джидду на западном побережье Саудовской Аравии, чтобы навестить друга.
Однако там у него возник конфликт с другим другом, который также находился в квартире. Во время ссоры друг сначала покинул место событий, но потом вернулся с оружием и застрелил аль Фагма.
В ходе обстрела были ранены еще двое находившихся дома людей, в том числе хозяин жилища.
На место события прибыла полиция, но нападавший сдаваться отказался - началась перестрелка, в ходе которой полицейские застрелили нападавшего.
Более подробная информация на данный момент неизвестна.
Аль Фагм охранял королевскую семью более 15 лет.