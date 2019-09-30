Застрелен известный телохранитель короля Саудовской Аравии

Генерал-майор королевской охранной службы Саудовской Аравии Абдулазис аль Фагм был уважаемым в обществе сотрудником охранной службы королевской семьи. Он регулярно сопровождал короля Салмана во время зарубежных официальных визитов.

Как сообщили местные СМИ, аль Фагм в субботу поехал в город Джидду на западном побережье Саудовской Аравии, чтобы навестить друга.

Однако там у него возник конфликт с другим другом, который также находился в квартире. Во время ссоры друг сначала покинул место событий, но потом вернулся с оружием и застрелил аль Фагма.