Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2019 года
Василиса Володина - известный российский астропсихолог и популярная телеведущая. Ее прогнозы всегда полны полезных советов, поэтому старайтесь не пропускать их мимо ушей, особенно в октябре, в самый сложный период осени.
Осень - непростое время, когда постоянно ощущается недостаток энергетики и уверенности в своих силах. А в октябре, по мнению астролога, надо всеми силами постаратьсяи избегать любых конфликтов.
Овен
У Овнов начинается время, когда стоит быть осторожнее с предъявлением претензий своим близким и второй половинке. Звезды и планеты сделают этих людей более ревнивыми и подозрительными, чрезмерно нервными.
Эта тенденция сохранится на протяжении всего месяца, так что лучше уже с первых дней показывать близким свою любовь, а не агрессию и негатив.
Всем Овнам, которым удастся оставить о себе приятное впечатление, звезды и планеты подарят удачу в будущем. У этих людей появятся новые друзья, новые возможности. Ждать чуда в октябре не стоит, но можно сделать все возможное для того, чтобы это чудо произошло позднее. Текущие трудности временны, так что не стоит бояться действовать.
Телец
У Тельцов, как и у представителей других знаков Зодиака, есть свои пороки и слабости. В октябре им удастся их нейтрализовать, встав на путь улучшения самих себя. Это идеальное время для получения знаний, нового опыта, новых эмоций.
Также в октябре полезно менять обстановку, отправляться в путешествия, преображать себя и свое жилище, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи.
В различных сферах жизни произойдет долгожданный сдвиг с мертвой точки. Многие дела пойдут в гору, начнет вырисовываться общая картина. Звезды в хорошем положении, поэтому можно смело переводить любовные отношения на новый уровень, заниматься поисками любви, знакомиться с новыми людьми. Октябрь - время коммуникации, время, когда можно найти общий язык с кем угодно. В бизнесе и работе это тоже весьма полезно.
Близнецы
Многим Близнецам в октябре предстоит выход из зоны комфорта. Вселенная хочет, чтобы эти люди воодушевились, стали более активными и оптимистичными. Это залог удачи в любых сферах жизни. Например,
многим одиноким Близнецам удастся найти вторую половинку. Точнее, у них получится познакомиться с человеком, который идеально подойдет на эту роль.
В бизнесе Близнецам также повезет, если они избавятся от страхов, предрассудков и уныния. Не нужно во всем происходящем искать скрытый смысл. В октябре все следует простому закону: сколько сделал - столько и получил. Трудолюбивые Близнецы смогут существенно продвинуться вперед и вырасти в финансовом плане.
Рак
У Раков начинается время, идеально подходящее для финансовых операций, покупок, работы, командировок. Привлечь богатство поможет интуиция, а также банальная осторожность. Желательно продумывать планы более тщательно, ведь
звезды и планеты довольно активны и во многом непредсказуемы. Они могут сделать так, что развитие событий пойдет по необычному сценарию.
В октябре небесные объекты сделают все возможное для того, чтобы помочь Ракам изменить свое мировоззрение, поставить перед собой новые цели и задачи. Окружающие не всегда правы, но в этот период можно просить совета у родных, близких и самых дорогих сердцу людей.
Лев
Львов в самом начале месяца ожидают резкие перепады настроения, которые могут отразиться на самочувствии и отношениях с людьми, а также на удаче.
Ближе к середине октября ситуация стабилизируется - звезды станут более предсказуемыми и созидательными, вернется взаимопонимание со второй половинкой, друзьями, коллегами.
Желательно заняться домашними делами уже в первые дни октября. Можно сделать уборку, навести порядок. Однако гораздо важнее будет поддерживать его на протяжении всего времени. Если этого не делать, то в жизни Львов может наступить дисгармония. Чистый дом подарит этим людям хорошее самочувствие и поможет эффективнее отдыхать после трудовых будней.
Дева
У Дев ожидается период воодушевления, ярких эмоций и большой удачи. Особенно сильно это касается любовной сферы жизни. Не обойдет стороной удача тех, кто уже находится в отношениях или в браке. Звезды помогут выйти на новый уровень, пережить ссоры и забыть обиды.
Очень важным для Дев будет чувство долга. Звезды хотят, чтобы они не откладывали на потом важные дела, помогали близким преодолевать трудности и были отзывчивыми.
Что касается финансовой и деловой сфер, то тут Вселенная внесет свои коррективы, к которым эффективнее будет адаптироваться, а не плыть против течения.
Весы
У Весов ожидается довольно непростой месяц, который начнется с энергетического диссонанса планет и звезд. Не помешает в это время попросить помощи у близких.
В финансовой и деловой сферах полезно будет избавиться от зависти. Это разрушительное чувство снижает удачу и заставляет людей чувствовать себя слабыми.
В октябре в приоритете скромность: не нужно много рассуждать о своих успехах и выставлять их напоказ. Самый лучший способ показать всему миру свои лучшие стороны - быть предельно отзывчивыми и избегать эгоистичных ноток в поведении.
Скорпион
У Скорпионов наступает время, когда необходимо пересмотреть свое отношение к привычным вещам, к людям и их поступкам. Звезды помогут представителям этого знака победить негатив, забыть обиды и посмотреть на мир более оптимистично, выработать свои позитивные установки на каждый день. Чем чаще мы говорим себе что-то хорошее, тем чаще это хорошее с нами происходит.
Не надо ставить себе никаких ограничений и ограничивать в чем-то близких. Родственники, друзья и коллеги Скорпионов сейчас ждут, что их кто-то поддержит, протянет руку помощи.
Большой успех ждет представителей этого знака, которые будут работать и трудиться с кем-то бок о бок. Звезды рекомендуют этим людям избегать уединения.
Стрелец
Существует всего пять самых ревнивых знаков Зодиака. Если у Стрельцов вторая половинка относится к одному из них, то важно не провоцировать скандалы, потому что в октябре недалеко до разрыва отношений. Желательно не делать ничего, что позволило бы любимому человеку потерять доверие.
На работе и в бизнесе Стрельцам стоит обращать внимание на любые мелочи, потому что именно в них будет вся суть. Велика вероятность проглядеть что-нибудь важное.
Любая халатность может стоить представителям этого знака очень дорого. В трудные минуты звезды советуют Стрельцам бороться с импульсивностью. К решению любых проблем стоит подходить с максимальной внимательностью.
Козерог
Октябрь станет довольно неблагоприятным месяцем для Козерогов, потому что звезды и планеты сейчас находятся не в самом лучшем расположении духа. Это значит, что представители данного знака могут стать менее осмотрительными и неверно воспринимать поступки окружающих.
Творческим Козерогам тоже придется несладко - их ожидает небольшой кризис. Интеллектуальный труд перестанет давать свои плоды, так что можно взять отпуск или сменить увлечения.
Важно не бояться просить о помощи окружающих - многие с радостью помогут Козерогам.
Водолей
Водолеи не любят загонять себя в жесткие рамки, однако не всегда хорошо понимают, насколько это не нравится окружающим. Астролог советует представителям этого знака Зодиака проще относиться к коллегам, близким, друзьям. Нужно позволить им стать частью своей жизни, сняв все возможные ограничения.
Звезды хотят, чтобы Водолеи стали более жизнелюбивыми, сильными и энергичными. Им следует чаще убираться в доме, держать в порядке и чистоте рабочее пространство и не унывать.
Поднять настроение помогут умеренные покупки, смена обстановки, новые знакомства.
Рыбы
Звезды и планеты будут не особенно приветливыми и созидательными для Рыб в октябре 2019 года. Это значит, что жизненная энергия этих людей устремится вниз.
Рыбам необходимо сфокусироваться на получении новых знаний и опыта, но сделать это в плохом расположении духа будет не самой простой задачей.
Представителям этого знака не стоит никому раскрывать свои карты - все свои секреты желательно держать под семью замками. Глотком свежего воздуха в октябре для Рыб станет небольшое путешествие или поездка с семьей. Маленькое приключение не помешает, потому что нужно любыми способами бороться с рутиной.