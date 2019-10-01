Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2019 года

Лев

Львов в самом начале месяца ожидают резкие перепады настроения, которые могут отразиться на самочувствии и отношениях с людьми, а также на удаче.

Ближе к середине октября ситуация стабилизируется - звезды станут более предсказуемыми и созидательными, вернется взаимопонимание со второй половинкой, друзьями, коллегами.

Желательно заняться домашними делами уже в первые дни октября. Можно сделать уборку, навести порядок. Однако гораздо важнее будет поддерживать его на протяжении всего времени. Если этого не делать, то в жизни Львов может наступить дисгармония. Чистый дом подарит этим людям хорошее самочувствие и поможет эффективнее отдыхать после трудовых будней.

Дева

У Дев ожидается период воодушевления, ярких эмоций и большой удачи. Особенно сильно это касается любовной сферы жизни. Не обойдет стороной удача тех, кто уже находится в отношениях или в браке. Звезды помогут выйти на новый уровень, пережить ссоры и забыть обиды.

Очень важным для Дев будет чувство долга. Звезды хотят, чтобы они не откладывали на потом важные дела, помогали близким преодолевать трудности и были отзывчивыми.

Что касается финансовой и деловой сфер, то тут Вселенная внесет свои коррективы, к которым эффективнее будет адаптироваться, а не плыть против течения.

Весы

У Весов ожидается довольно непростой месяц, который начнется с энергетического диссонанса планет и звезд. Не помешает в это время попросить помощи у близких.

В финансовой и деловой сферах полезно будет избавиться от зависти. Это разрушительное чувство снижает удачу и заставляет людей чувствовать себя слабыми.

В октябре в приоритете скромность: не нужно много рассуждать о своих успехах и выставлять их напоказ. Самый лучший способ показать всему миру свои лучшие стороны - быть предельно отзывчивыми и избегать эгоистичных ноток в поведении.

Скорпион

У Скорпионов наступает время, когда необходимо пересмотреть свое отношение к привычным вещам, к людям и их поступкам. Звезды помогут представителям этого знака победить негатив, забыть обиды и посмотреть на мир более оптимистично, выработать свои позитивные установки на каждый день. Чем чаще мы говорим себе что-то хорошее, тем чаще это хорошее с нами происходит.

Не надо ставить себе никаких ограничений и ограничивать в чем-то близких. Родственники, друзья и коллеги Скорпионов сейчас ждут, что их кто-то поддержит, протянет руку помощи.

Большой успех ждет представителей этого знака, которые будут работать и трудиться с кем-то бок о бок. Звезды рекомендуют этим людям избегать уединения.

Стрелец