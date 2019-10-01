Видео: На Тайване за несколько секунд обрушился мост

Расположенный в уезде Илань на восточном берегу Тайвани мост рухнул днем 1 октября, когда по нему двигался бензовоз.

Этот момент попал на камеры. На кадрах видно, как тяжелая машина практически доезжает до противоположной стороны, но в этот момент основание уходит из-под колес - мост рушится вмести с автомобилем, уничтожив по меньшей мере три рыболовецких судна.

Приземлившись, бензовоз загорелся. Спасатели сообщили о 14 пострадавших, все они госпитализированы, в том числе водитель цистерны.

Продолжаются спасательные работы, чтобы установить, не ранены и не пропали ли другие очевидцы ЧП.

Мост построен в 1998 году, начато расследование причин обрушения.