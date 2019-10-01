Вт, 1.10.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Видео: На Тайване за несколько секунд обрушился мост

ФОТО: AFP/SCANPIX

В результате обрушения автомобильного моста на Тайване по меньшей мере 14 человек получили травмы, а также повреждены несколько рыбацких лодок, оставленных под ним. 

Расположенный в уезде Илань на восточном берегу Тайвани мост рухнул днем 1 октября, когда по нему двигался бензовоз.

Этот момент попал на камеры. На кадрах видно, как тяжелая машина практически доезжает до противоположной стороны, но в этот момент основание уходит из-под колес - мост рушится вмести с автомобилем, уничтожив по меньшей мере три рыболовецких судна.

Приземлившись, бензовоз загорелся. Спасатели сообщили о 14 пострадавших, все они госпитализированы, в том числе водитель цистерны.

Продолжаются спасательные работы, чтобы установить, не ранены и не пропали ли другие очевидцы ЧП.

Мост построен в 1998 году, начато расследование причин обрушения.

Галерея: На Тайване рухнул автомобильный мост 

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