Просто и вкусно: квашеная капуста - хрустящая до самой весны!

Осенью и зимой медики особенно рекомендуют включить в свой рацион квашеную капусту. Она обеспечивает организм многими витаминами и микроэлементами, защищает сердце и помогает при похудении, а благодаря своим полезным бактериям действует как натуральное пробиотическое лекарство. И лучше, конечно, приготовить этот чудо-продукт самим.