Чт, 3.10.2019
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Просто и вкусно: квашеная капуста - хрустящая до самой весны!
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

Осенью и зимой медики особенно рекомендуют включить в свой рацион квашеную капусту. Она обеспечивает организм многими витаминами и микроэлементами, защищает сердце и помогает при похудении, а благодаря своим полезным бактериям действует как натуральное пробиотическое лекарство. И лучше, конечно, приготовить этот чудо-продукт самим.

На YouTube-канале "Milenia Кулинарные Pецепты" как раз накануне появилось видео со старинным новгородским рецептом приготовления квашеной капусты, которая, как уверяет автор, остается хрустящей до весны. Рецепт очень простой - попробуйте!

Ингредиенты: 3 кг капусты, 150 г моркови, 50 г соли, 1 ст. л семен укропа, 1 ст. л меда (по желанию, не обязательно).

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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