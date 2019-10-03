Просто и вкусно: квашеная капуста - хрустящая до самой весны!
Осенью и зимой медики особенно рекомендуют включить в свой рацион квашеную капусту. Она обеспечивает организм многими витаминами и микроэлементами, защищает сердце и помогает при похудении, а благодаря своим полезным бактериям действует как натуральное пробиотическое лекарство. И лучше, конечно, приготовить этот чудо-продукт самим.
На YouTube-канале "Milenia Кулинарные Pецепты" как раз накануне появилось видео со старинным новгородским рецептом приготовления квашеной капусты, которая, как уверяет автор, остается хрустящей до весны. Рецепт очень простой - попробуйте!
Ингредиенты: 3 кг капусты, 150 г моркови, 50 г соли, 1 ст. л семен укропа, 1 ст. л меда (по желанию, не обязательно).
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!