После людей - коты: кого чаще всего спасают латвийские пожарные

В дополнение к своей ежедневной работе по тушению пожаров и спасению людей, VUGD спешит на помощь и к животным, попавшим в беду. Поэтому во время празднования Всемирного дня защиты животных VUGD призывает жителей заботиться и присматривать за своими животными, чтобы они не оказались в опасных ситуациях, сказала Вендия Пикше-Кучма.

Статистика показывает, что спасатели в этом году чаще всего - в 354 случаях - приходили на помощь домашним животным. Диким животным и птицам работники VUGD помогли в 238 случаях, а домашнему скоту и птице помощь потребовалась в 19 случаях.

Пожарные приходили на помощь животным как в сельской местности, так и в городе. В этом году 243 раза работники VUGD оказывали помощь животным в краях Латвии, 213 раз - в Риге и 155 раз - в других республиканских городах.

Согласно статистике VUGD, кошки чаще всего попадают в опасные ситуации - в этом году спасатели уже 309 раз оказывали помощь котам, которые забирались в дерево, но не могли спуститься, залезали в трубы или падали в вентиляционные шахты и колодцы.

Следующими, кто чаще всего нуждается в помощи, являются птицы - в 140 случаях голуби, ласточки, кукушки, чайки, вороны, аисты, дрозды, ястребы и другие птицы оказывались в бедственном положении, например, залетев в вентиляционную шахту или запутавшись в рыболовной леске.

Часто поступают также звонки с просьбами оказать помощь попавшим в беду собакам, в этом году таких звонков было 44. Кроме того, 38 раз спасатели выезжали на спасение змей, которые оказывались в жилых домах или дворах.

В сельской местности часто помощь требуется диким животным или крупному домашнему скоту. К примеру, животные застревают в грязи или оказываются в ямах.