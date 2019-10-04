Пт, 4.10.2019
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  • С 1 января держателем долей капитала всех предприятий РД будет исполнительный директор

С 1 января держателем долей капитала всех предприятий РД будет исполнительный директор

Рижская Дума

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С 1 января после вступления в силу поправок в законе об управлении долями капитала публичного лица держателем долей капитала всех предприятий Рижской думы будет исполнительный директор Юрис Радзевич, выяснило агентство LETA в самоуправлении.

В настоящее время держателем долей капитала является мэр или вице-мэр. 

Поправки предусматривают, что в случае необходимости исполнительный директор может передать право управления одному из подчиненных ему должностных лиц. 

В настоящее время долями капитала муниципальных предприятий управляют мэр Риги Олег Буров и его заместители Анна Владова и Андрей Баранник. Рижская дума имеет доли капитала в 13 предприятиях. 

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