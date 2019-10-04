С 1 января держателем долей капитала всех предприятий РД будет исполнительный директор

С 1 января после вступления в силу поправок в законе об управлении долями капитала публичного лица держателем долей капитала всех предприятий Рижской думы будет исполнительный директор Юрис Радзевич, выяснило агентство LETA в самоуправлении.
В настоящее время держателем долей капитала является мэр или вице-мэр.
Поправки предусматривают, что в случае необходимости исполнительный директор может передать право управления одному из подчиненных ему должностных лиц.
В настоящее время долями капитала муниципальных предприятий управляют мэр Риги Олег Буров и его заместители Анна Владова и Андрей Баранник. Рижская дума имеет доли капитала в 13 предприятиях.