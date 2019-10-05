Российский боец ММА отказался добивать поверженного соперника

Во втором раунде Бибулатов нанес удар ногой сопернику, после чего Силва упал.

Судья решил не останавливать бой, однако россиянин отказался добивать бразильца и сымитировал удары.

После этого рефери остановил поединок и объявил Бибулатова победителем.