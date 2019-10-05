Российский боец ММА отказался добивать поверженного соперника
Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Бибулатов отказался добивать Джосиела Силву из Бразилии в поединке в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 килограмма) на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном.
Во втором раунде Бибулатов нанес удар ногой сопернику, после чего Силва упал.
Судья решил не останавливать бой, однако россиянин отказался добивать бразильца и сымитировал удары.
После этого рефери остановил поединок и объявил Бибулатова победителем.
Как сообщает Lenta.ru, в главном бою вечера бразильский боец MMA Фелипе Фроес выиграл у россиянина Салмана Жамалдаева и стал чемпионом ACA в полулегком весе.