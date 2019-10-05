Сб, 5.10.2019
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Российский боец ММА отказался добивать поверженного соперника
Видео

ФОТО: скриншот видео

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Бибулатов отказался добивать Джосиела Силву из Бразилии в поединке в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 килограмма) на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном.

Во втором раунде Бибулатов нанес удар ногой сопернику, после чего Силва упал. 

Судья решил не останавливать бой, однако россиянин отказался добивать бразильца и сымитировал удары. 

После этого рефери остановил поединок и объявил Бибулатова победителем.

Как сообщает Lenta.ru, в главном бою вечера бразильский боец MMA Фелипе Фроес выиграл у россиянина Салмана Жамалдаева и стал чемпионом ACA в полулегком весе.

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