Павел Глоба назвал главных везунчиков октября 2019 года

Овен

Одниим из главных счастливчиков в октябре 2019 года, по мнению Павла Глобы, будут Овны. Астролог уверен, что представители этого знака Зодиака смогут справиться со старыми страхами и пойти на глобальные перемены.

Поворот в жизни Овнов случится на волне мощного прилива энергии, который вместе с их личными устремлениями принесет в жизнь положительные перемены.

Телец

Жизненные силы в октябре 2019 года появятся также у Тельцов. Представители этого знака Зодиака справятся с накопившимися проблемами и найдут то, что давно искали. Астролог обещает, что Тельцы в октябре справятся с финансовыми трудностями и наладят отношения в семье.

Этот месяц, по его мнению, больше других подходит для изменений в жизни. Ничего не бойтесь и откройтесь навстречу переменам, советует Павел Глоба.

Близнецы

У Близнецов в октябре появится множество свежих идей. Астролог советует представителям этого знака не бояться идти навстречу судьбе и не забывать про интуицию. Отбросьте все сомнения и будьте уверены -

у вас все получится, а энергетическая "погода" будет способствовать всем вашим начинаниям. Главное - никого не обманывать и быть искренними.

Козерог

Козерогам в октябре 2019 года Павел Глоба обещает исполнение заветного желания. То, о чем вы долго мечтали, придет наконец в вашу жизнь.