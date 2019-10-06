Павел Глоба назвал главных везунчиков октября 2019 года
Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, кому из представителей зодиакального круга больше других повезет в наступившем месяце. Таких везунчиков, по его словам, четыре. Не вы ли в их числе?
Овен
Одниим из главных счастливчиков в октябре 2019 года, по мнению Павла Глобы, будут Овны. Астролог уверен, что представители этого знака Зодиака смогут справиться со старыми страхами и пойти на глобальные перемены.
Поворот в жизни Овнов случится на волне мощного прилива энергии, который вместе с их личными устремлениями принесет в жизнь положительные перемены.
Телец
Жизненные силы в октябре 2019 года появятся также у Тельцов. Представители этого знака Зодиака справятся с накопившимися проблемами и найдут то, что давно искали. Астролог обещает, что Тельцы в октябре справятся с финансовыми трудностями и наладят отношения в семье.
Этот месяц, по его мнению, больше других подходит для изменений в жизни. Ничего не бойтесь и откройтесь навстречу переменам, советует Павел Глоба.
Близнецы
У Близнецов в октябре появится множество свежих идей. Астролог советует представителям этого знака не бояться идти навстречу судьбе и не забывать про интуицию. Отбросьте все сомнения и будьте уверены -
у вас все получится, а энергетическая "погода" будет способствовать всем вашим начинаниям. Главное - никого не обманывать и быть искренними.
Козерог
Козерогам в октябре 2019 года Павел Глоба обещает исполнение заветного желания. То, о чем вы долго мечтали, придет наконец в вашу жизнь.
Не упустите сигналы Вселенной и начинайте действовать, не откладывая ни на минуту. Забудьте прошлые неудачи и впустите в жизнь успех, советует астролог.