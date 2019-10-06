Видео: 83-летняя канадка показывает мастерство фигурного катания

Шейла выступала в парном катании, а в 1953 году она участвовала в чемпионате Канады по фигурному катанию, однако не попала в ряды призеров.

Спортсменка перестала заниматься фигурным катанием после того как встретила своего друга Дона Клаффа и у них завязались отношения. До этого она четыре года гастролировала с шоу трехкратной олимпийской чемпионки и голливудской звезды Сони Хени.

Тогда Шейла получила профессию учителя физкультуры, а в 1977 открыла свой фитнес-центр в калифорнийском городе Охай. В те годы Клафф изобрела собственную систему упражнений, в которых движения из фигурного катания совмещены с танцами и элементами кардиотренировки. Комплекс был назван кардиоваскулярными танцам и, по сути был прообразом современной аэробики.

На данный момент в США Шейлу Клафф все знают как "Бабушку аэробики".

В 2005 году Шейла вернулась на лед благодаря внучке Софии, которую 70-летняя на тот момент фигуристка учила держаться на коньках.

"Я поняла, что не могу так. Я не могу просто сидеть. Я хочу заниматься внучкой. А когда вышла на лед, то подумала – почему бы мне не вернуться в фигурное катание?" – вспоминает фигуристка.

Возвращение на лед не обошлось и без травм - в 72 года женщина пережила операцию на бедре, которое было сломано при исполнении акселя. Однако травмы не смущают фигуристку, а к своему возрасту она относится с легкостью.

Сейчас Шейла тренируется минимум раз в неделю на катке в калифорнийском городе Голета у Терри Тониуса. Фигуристка исполняет вращения на одной ноге, перекидные прыжки и другие элементы, а также иногда катается в паре с тренером и занимается с хореографом.

В 2005 году Клафф выступила в роли супруги Санта-Клауса в благотворительном рождественском ледовом шоу. С тех пор она ежегодно играет эту роль. Кроме того, за последние 14 лет фигуристка 27 раз получила золото на чемпионатах США для пожилых людей.

Она также сама шьет костюмы для выступлений - у нее их более 20. Каждый обошелся Клафф в 600-1000 долларов (546-910 евро). Она также производит и свои коньки, которые стоят около 1000 долларов.