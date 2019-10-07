В США серийный убийца убил минимум 50 человек

Литтл признался, что в период с 1970 по 2005 годы совершил 93 убийства. Большинство убитых - женщины.

Несмотря на то, что следователи подтвердили его участие в 50 убийствах, они считают, что признаниям Литтла можно верить.

ФБР создал сайт, на котором можно найти видео с воспоминаниями Литтла о неидентифицированных убийствах, а также нарисованные Литтлом эскизы людей, которых он, по его утверждениям, убил.

"Случаи смерти многих жертв изначально объяснялись передозировкой или несчастным случаем, а также неизвестными причинами. Некоторые трупы не найдены", - указано на сайте ФБР.

В 2014 году Литтла приговорили к пожизненному заключению, когда его осудили за три убийства.

"Несмотря на то, что он в тюрьме, ФБР считает, что важно добиться правды по каждой жертве - закрыть все возможные дела", - рассказало ФБР.

Бывший боксер, известный также и как Семюэль Макдауэл, впервые был задержан в 2012 году в приюте для бездомных в Кентукки и был выдан Калифорнии по делу о наркотиках.

Уже в Калифорнии благодаря образцам ДНК он был связан с тремя нераскрытыми делами, в результате чего в 2014 году его осудили за убийство трех женщин в Лос-Анджелесе с 1987 по 1989 годы.