В Риге авто врезалось в припаркованные машины и перевернулось на крышу
В пятницу, 4 октября, в Риге в аварию попала женщина, которая находилась за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Машина женщины въехала в четыре автомобиля и перевернулась на крышу, сообщает передача Degpunktā.
ДТП произошло на улице Весетас. Женщина ехала очень быстро и ей не удалось справиться с управлением транспортного средства. Как рассказали очевидцы аварии, автомобиль женщины повредил и припаркованные на обочине дороги машины.
Один мужчина заявил, что "автомобиль перевернулся на капот, а четыре машины были побиты".
Когда на место происшествия приехали стражи порядка, автомобиль женщине стоял на крыше. Владелица транспортного средства не объяснила полицейским, почему села за руль в пьяном виде. Тест на концентрацию алкоголя в организме показал степень опьянения в 1,5 промилле.
Сама женщина в аварии не пострадала и отказалась от помощи медиков. Ведется следтствие об обстоятельствах дела.