В Риге авто врезалось в припаркованные машины и перевернулось на крышу

ДТП произошло на улице Весетас. Женщина ехала очень быстро и ей не удалось справиться с управлением транспортного средства. Как рассказали очевидцы аварии, автомобиль женщины повредил и припаркованные на обочине дороги машины.

Один мужчина заявил, что "автомобиль перевернулся на капот, а четыре машины были побиты".

Когда на место происшествия приехали стражи порядка, автомобиль женщине стоял на крыше. Владелица транспортного средства не объяснила полицейским, почему села за руль в пьяном виде. Тест на концентрацию алкоголя в организме показал степень опьянения в 1,5 промилле.