Наряд дня: Иванка Трамп - бизнес-леди в малахитовом цвете

Для встречи с директором Google Сундаром Пичаи в Далласе Иванка Трамп выбрала брючный костюм цвета малахита. Жакет с двумя рядами пуговиц и брюки самой стильной в этом сезоне длины прекрасно дополнили черные лаковые лодочки на высоком каблуке.