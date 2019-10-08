Наряд дня: Иванка Трамп - бизнес-леди в малахитовом цвете
Для встречи с директором Google Сундаром Пичаи в Далласе Иванка Трамп выбрала брючный костюм цвета малахита. Жакет с двумя рядами пуговиц и брюки самой стильной в этом сезоне длины прекрасно дополнили черные лаковые лодочки на высоком каблуке.
Завершили деловой аутфит дочери американского президента крупные серьги-кольца, традиционная ровная укладка и макияж с акцентом на глаза. Прекрасный образ бизнес-леди. Браво, Иванка!
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