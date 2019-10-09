Ср, 9.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

Латвия поднялась в индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Латвия поднялась на одно место и занимает 41-е место в индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума, отставая от Литвы и Эстонии. 

Литва и Эстония также улучшили свои позиции на одно место- Литва признана 39-й самой конкурентоспособной экономикой мира, Эстония - 31-й. 

Как рассказал Арнис Саука, директор Центра устойчивого бизнеса SSE Riga, который представляет в Латвии индекс конкурентоспособности, государства оцениваются по 12 критериям.  Самой конкурентоспособной экономикой мира признан Сингапур, далее следуют США, Гонконг, Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция и Дания.

Среди стран Восточной Европы самые высокие места занимают Эстония (31-е), Чехия (30-е), Словения (35-е место) и Польша - 37-е.  

Самыми неконкурентоспособными государствами мира объявлены Йемен и Чад. 

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