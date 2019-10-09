Латвия поднялась в индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума

Литва и Эстония также улучшили свои позиции на одно место- Литва признана 39-й самой конкурентоспособной экономикой мира, Эстония - 31-й.

Как рассказал Арнис Саука, директор Центра устойчивого бизнеса SSE Riga, который представляет в Латвии индекс конкурентоспособности, государства оцениваются по 12 критериям. Самой конкурентоспособной экономикой мира признан Сингапур, далее следуют США, Гонконг, Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция и Дания.