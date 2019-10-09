Латвия поднялась в индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума

Латвия поднялась на одно место и занимает 41-е место в индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума, отставая от Литвы и Эстонии.
Литва и Эстония также улучшили свои позиции на одно место- Литва признана 39-й самой конкурентоспособной экономикой мира, Эстония - 31-й.
Как рассказал Арнис Саука, директор Центра устойчивого бизнеса SSE Riga, который представляет в Латвии индекс конкурентоспособности, государства оцениваются по 12 критериям. Самой конкурентоспособной экономикой мира признан Сингапур, далее следуют США, Гонконг, Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция и Дания.
Среди стран Восточной Европы самые высокие места занимают Эстония (31-е), Чехия (30-е), Словения (35-е место) и Польша - 37-е.
Самыми неконкурентоспособными государствами мира объявлены Йемен и Чад.