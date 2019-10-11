Пт, 11.10.2019
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Правительство обжалует постановление суда по делу ректора ЛУ Муйжниекса

Индрикис Муйжниекс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Правительство в пятницу решило обжаловать неблагоприятное для него постановление суда по делу ректора Латвийского университета (ЛУ) Индрикиса Муйжниекса, сообщила журналистам министр образования и науки Илга Шуплинска.

Документы для обжалования Министерство образования и науки (МОН) планирует подать в суд 14 октября.

Как сообщалось ранее, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения МОН, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

Тем не менее 30 сентября Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора вуза.

Таким образом, Муйжниекс был признан судом исполняющим обязанности ректора. Кроме того, правовое основание для организации повторных выборов ректора в настоящее время исчезло, пояснили в суде.

Это решение суда означает, что до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу, выборы ректора, прошедшие в июне, считаются легитимными. На данный момент неизвестно, когда произойдет рассмотрение этого дела по существу.

На основании имеющихся данных суд пришел к выводу, что часть нарушений, упомянутых в приказе о неутверждении Муйжниекса в должности ректора, не могут быть констатированы, в то время как другие не имеют юридического значения, поскольку не имеют прямого отношения к выборам ректора или являются незначительными.

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