В столицах стран Балтии падают цены на дизельное топливо. Где дешевле?

Дороже всего бензин на этой неделе стоил в Таллине, затем следует Рига, а самая низкая цена сохраняется в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо, несмотря на ее падение, сохраняется в Таллине, а самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки на этой неделе не изменилась, составив в эту пятницу 1,294 евро за литр. В свою очередь цена на дизельное топливо упала на 0,8% - до 1,234 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки на этой неделе подешевел на 1,7% - до 1,127 евро за литр, а цена на дизельное топливо уменьшилась на 2,6% - до 1,057 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки, как и в Риге, не изменилась, в пятницу составив 1,356 евро за литр, а цена на дизельное топливо уменьшилась на 0,7% - до 1,336 евро за литр.