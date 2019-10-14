Рейрс: госбюджет - это всегда компромисс

Государственный бюджет - это всегда компромисс, и проект бюджета на следующий год не является исключением, сказал Латвийскому радио министр финансов Янис Рейрс.
"Это нормальный бюджет, который разработали пять политических партий со своими компромиссами", - сказал министр.
Он отметил, что в бюджете следующего года "Латвия готова и к черным дням".
"Такого кризиса, как в 2008 году, в Латвии ни в коем случае не будет. Мы можем говорить о кризисной ситуации, когда не будет роста, а будет застой", - сказал Рейрс.
В то же время он отметил, что включенный в бюджет прогноз прироста на 2,8% - один из самых высоких, если сравнивать с оценками Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейской комиссии или независимых экспертов.
Как сообщалось, сегодня министр финансов подаст законопроект бюджета 2020 года в Сейм. После передачи законопроекта в 10:35 состоится пресс-брифинг с участием министра, спикера Сейма Инары Мурниеце и председателя комиссии по бюджету и финансам Мартиньша Бондарса.