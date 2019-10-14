9 лучших антицеллюлитных трюков

Еда для укрепления соединительной ткани. Орехи, цельные зерна, красная рыба - эти продукты содержат много аминокислоты лизина, которая играет важную роль в накоплении коллагена в соединительной ткани, обеспечивающей упругость.

Массаж. Регулярные процедуры с использованием специальных антицеллюлитных валиков и других приспособлений стимулируют кровообращение и уменьшают видимые неровности кожи.

Отшелушивание. Применение эксфолиантов с активными ингредиентами, такими как кофеин, а также легкие щипковые массажи стимулируют кровообращение и могут таким образом противодействовать появлению целлюлита.

Смена противозачаточного средства. Если целлюлит возникает или становится более явным, когда вы принимаете новые противозачаточные таблетки, возможно, лучше сменить препарат.

Отказ от каблуков. Постоянное ношение обуви на каблуке повреждает вены и способствует появлению "апельсиновой корки" на бедрах.

Контрастный душ. Контрастное обливание ног холодной и теплой водой из душа очень полезно при целлюлите. При этом повышается упругость кожи.

Отказ от вредных привычек. В большом количестве солнце, алкоголь и сигареты - это "убийцы" плотной соединительной ткани. Откажитесь от них или хотя бы сократите до здорового предела.

Йога. Регулярные занятия йогой могут в два раза снизить риск появления целлюлита.

Кроме всего прочего, такие упражнения уменьшают стресс, укрепляют мышечную силу и улучшают кровообращение!