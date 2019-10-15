Богатый на ДТП понедельник: за сутки в авариях пострадали пять пешеходов

За прошедшие сутки в авариях на дорогах Латвии пострадали девять человек, в том числе пять пешеходов и один велосипедист, сообщает агентство LETA.
В понедельник в целом по стране были зарегистрированы 136 ДТП, в восьми из которых пострадали люди.
Так, в Рижском регионе произошли 72 аварии, в Земгале - 18, в Курземе и Латгале - по 17, а в Видземе - 12.
Кроме того, было составлено 478 протоколов административного нарушения - 180 за превышение скорости, два - за агрессивную езду, девять за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и один - в состоянии наркотического.