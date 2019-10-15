Вт, 15.10.2019
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Богатый на ДТП понедельник: за сутки в авариях пострадали пять пешеходов

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в авариях на  дорогах Латвии пострадали девять человек, в том числе пять пешеходов и один велосипедист, сообщает агентство LETA.

В понедельник в целом по стране были зарегистрированы 136 ДТП, в восьми из которых пострадали люди.

Так, в Рижском регионе произошли 72 аварии, в Земгале - 18, в Курземе и Латгале - по 17, а в Видземе - 12.

Кроме того, было составлено 478 протоколов административного нарушения - 180 за превышение скорости, два - за агрессивную езду, девять за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и один - в состоянии наркотического.

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