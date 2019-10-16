Дело об избиении до смерти в Ильгциемсе: близкие погибшего удивлены решением суда

Два с половиной года назад в Риге, в Ильгюциемсе, после драки в ночном клубе в больнице умер молодой мужчина. Судебный процесс продолжался более года. Во вторник, 15 октября, было объявлено решение, пишет Degpunktā.
Инцидент произошел 18 мая 2017 года в Ильгюциемсе у помещений ночного клуба Clubnika. В клубе встретились две компании, однако в ходе вечера между мужчинами возник конфликт. После острого обмена словами 23-летний парень стал нещадно бить ровесника Илью. Мужчина ударил Илью кулаками минимум десять раз и повалил пострадавшего на диван. После избиения нападавший успокоился и вышел покурить.
Когда пострадавший пришел в себя и понял, что ему плохо, он позвонил в службу неотложной помощи. Возможно, из-за травм и шокового состояния Илья не смог диспетчеру точно назвать свое местонахождение. Парень вышел на улицу, чтобы искать помощь, но снова встретил нападавшего. Тот драку продолжил и дважды ударил Илью по лицу.
После ударов парень упал на асфальт и ударился об тротуар, в результате чего потерял сознание. Его доставили в больницу. Примерно неделю родственники парня оставались в больничной палате, надеясь, что Илья выживет. 25 мая отец пострадавшего получил информацию, что от полученных травм, в том числе переломов черепа и повреждения мозга, парень умер в больнице, так и не выйдя из комы. Виновный был задержан и начался судебный процесс, продолжавшийся более года.
"Я ознакомился с материалами дела, он виновен. Не было никакого основания бить моего сына. Избиение он сейчас признал. Никто его не трогал, я считаю, это была месть. За какие-то прошлые столкновения с Ильей", - указал отец Ильи Геннадий.
"Он использовал его беспомощное состояние и прикончил его. Это мое личное мнение. Что решат судья и прокурор, это уже другое дело. Я считаю, что все было так".
Во вторник, 15 октября, Пардаугавский суд города Риги на открытом заседании объявил решение. Судья признала обвиняемого виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего, и установила тюремное наказание. Кроме того, мужчине придется выплатить семье погибшего компенсацию за моральный ущерб и покрыть расходы по юридической помощи.
Мужчина приговорен к пяти годам тюрьмы с пробационным надзором на два года, а выплатить моральный ущерб ему придется в размере 20 000 евро.
Близкие Ильи признают, что никакая компенсация не сможет заменить сына, однако боль утери облегчает осознание, что следствие закончено.
"В конце концов прошел честный суд. Однако очень удивил срок тюремного наказания. И так во всей Латвии, не только в связи с этим делом. По некоторым делам, за убийство наказывают примерно пятью или шестью годами. Это можно приравнять к краже. Суду лучше видно, однако мое мнение, что такое наказание не соответствует факту, что был убит человек", - сказал Геннадий.