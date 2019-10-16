Дело об избиении до смерти в Ильгциемсе: близкие погибшего удивлены решением суда

Инцидент произошел 18 мая 2017 года в Ильгюциемсе у помещений ночного клуба Clubnika. В клубе встретились две компании, однако в ходе вечера между мужчинами возник конфликт. После острого обмена словами 23-летний парень стал нещадно бить ровесника Илью. Мужчина ударил Илью кулаками минимум десять раз и повалил пострадавшего на диван. После избиения нападавший успокоился и вышел покурить.

Когда пострадавший пришел в себя и понял, что ему плохо, он позвонил в службу неотложной помощи. Возможно, из-за травм и шокового состояния Илья не смог диспетчеру точно назвать свое местонахождение. Парень вышел на улицу, чтобы искать помощь, но снова встретил нападавшего. Тот драку продолжил и дважды ударил Илью по лицу.

После ударов парень упал на асфальт и ударился об тротуар, в результате чего потерял сознание. Его доставили в больницу. Примерно неделю родственники парня оставались в больничной палате, надеясь, что Илья выживет. 25 мая отец пострадавшего получил информацию, что от полученных травм, в том числе переломов черепа и повреждения мозга, парень умер в больнице, так и не выйдя из комы. Виновный был задержан и начался судебный процесс, продолжавшийся более года.

"Я ознакомился с материалами дела, он виновен. Не было никакого основания бить моего сына. Избиение он сейчас признал. Никто его не трогал, я считаю, это была месть. За какие-то прошлые столкновения с Ильей", - указал отец Ильи Геннадий.

"Он использовал его беспомощное состояние и прикончил его. Это мое личное мнение. Что решат судья и прокурор, это уже другое дело. Я считаю, что все было так".

Во вторник, 15 октября, Пардаугавский суд города Риги на открытом заседании объявил решение. Судья признала обвиняемого виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего, и установила тюремное наказание. Кроме того, мужчине придется выплатить семье погибшего компенсацию за моральный ущерб и покрыть расходы по юридической помощи.

Мужчина приговорен к пяти годам тюрьмы с пробационным надзором на два года, а выплатить моральный ущерб ему придется в размере 20 000 евро.

Близкие Ильи признают, что никакая компенсация не сможет заменить сына, однако боль утери облегчает осознание, что следствие закончено.