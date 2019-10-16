Ср, 16.10.2019
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В Бразилии обрушился семиэтажный жилой дом; погиб минимум один человек

ФОТО: LC Moreira / AP

В бразильском городе Форталезе обрушилось семиэтажное жилое здание, сообщает ВВС. Семь человек спасены, но минимум один погиб.

Считается, что под обломками могут находиться еще десять человек.

Один студент после обрушения здания отправил своим близким улыбчивое селфи, чтобы подтвердить, что он выжил. Позже его живым и здоровым нашли спасатели.

ФОТО: LC Moreira / AP

Прозвучала информация, что один человек застрял в лифте дома.

Спасательные службы получили звонки от нескольких человек, которые оказались погребены под обломками. Они рассказали, где находились в момент обрушения, чтобы спасатели могли установить их местонахождение.

Из-под обломков был извлечен и щенок.

Местные жители рассказали, что обрушившееся здание было построено примерно 40 лет назад.

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