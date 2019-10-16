В Бразилии обрушился семиэтажный жилой дом; погиб минимум один человек

Um vídeo enviado por um internauta mostra momentos após o desabamento de um prédio de sete andares no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/AGsMLmeH0O — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 15, 2019

Считается, что под обломками могут находиться еще десять человек.

Один студент после обрушения здания отправил своим близким улыбчивое селфи, чтобы подтвердить, что он выжил. Позже его живым и здоровым нашли спасатели.

ФОТО: LC Moreira / AP

Прозвучала информация, что один человек застрял в лифте дома.

Спасательные службы получили звонки от нескольких человек, которые оказались погребены под обломками. Они рассказали, где находились в момент обрушения, чтобы спасатели могли установить их местонахождение.

Из-под обломков был извлечен и щенок.